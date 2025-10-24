立陶宛軍方：2架俄軍機短暫闖入領空

中央社／ 維爾紐斯23日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）成員國立陶宛的軍方表示，今天有2架俄羅斯軍機闖入立陶宛領空，時間約為18秒。

路透社報導，根據立陶宛軍方的說法，這兩架飛機分別為蘇－30（Su-30）戰鬥機和伊留申Il-78型加油機，當時可能正在進行加油訓練任務。

兩機約於格林威治標準時間15時從加里寧格勒地區（Kaliningrad）飛入立陶宛領空，侵入距離約700公尺。

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）在臉書（Facebook）上表示：「這起事件再次顯示，俄羅斯的行為如同恐怖主義國家，不顧國際法與鄰國安全。」

她補充道：「立陶宛很安全。我們會與盟國共同守護並捍衛國家的每一公分土地。」

立陶宛軍方表示，參與北約波羅的海防空警備任務的西班牙歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon）升空應對，並在該地區巡邏。

今年9月19日，曾有3架俄羅斯軍機侵犯愛沙尼亞領空，時間長達12分鐘，北約戰機升空應對將其驅離。俄羅斯否認其戰機進入愛沙尼亞，稱沒有證據支持相關說法，還指控愛沙尼亞試圖升高東西方緊張局勢。

在愛沙尼亞事件的9天前，另有超過20架俄羅斯無人機闖入波蘭領空。北約戰機當時擊落部分無人機，是自烏克蘭戰爭爆發以來，北約成員國首度對俄羅斯目標開火。

