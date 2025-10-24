解除烏使用長程飛彈限制 川普駁：假新聞

華爾街日報廿二日引述美國官員說法報導，川普政府已取消烏克蘭使用西方提供的部分長程飛彈關鍵限制，讓烏克蘭具備打擊俄羅斯境內深遠目標的能力，藉此對俄國施壓。不過，美國總統川普隨後在社群平台發文，駁斥這是「假新聞」。

烏克蘭武裝部隊總參謀部宣布，烏軍廿一日使用英國提供的「暴風影」巡弋飛彈，攻擊俄國布揚斯克州一間生產炸藥與火箭燃料的工廠，「成功命中目標」並突破俄方防空系統。

由於「暴風影」飛彈使用美國提供的目標數據，美方理論上可對烏方使用加以限制。

美國並未公開宣布放寬使用限制，但消息人士指出，允許烏克蘭利用這類飛彈攻擊俄國境內目標的決策權，近期已由國防部長赫塞斯移交給美軍歐洲司令格林科維奇上將，後者兼任北約組織指揮官。

美方立場轉變，與川普十月初施壓俄國停戰的行動一致。川普一度聲稱可能提供射程達兩千五百公里的戰斧飛彈給烏克蘭，但川普後來捨棄這項提議。

美國官員表示，預期烏克蘭將使用暴風影飛彈發動更多跨境攻擊。該飛彈由烏克蘭戰機發射，射程逾三百公里。不過，美國能夠限制烏克蘭使用暴風影，因為這些飛彈依賴美國的目標定位數據。

媒體報導美軍解禁烏克蘭使用長程飛彈，但川普發文寫道，「美國批准烏克蘭使用長程飛彈深入俄國境內是假新聞！美國與這些飛彈無關，無論它們來自何處，或烏克蘭如何使用它們！」

川普廿二日還在白宮說明為何不提供戰斧飛彈給烏克蘭，理由是操作過於複雜，若沒有美方訓練烏方無法操作。

紐約郵報報導，川普表示：「許多人不知道，戰斧飛彈的問題是至少得花六個月，通常要一年，才能學會怎麼用。」

川普補充指出，這種武器「非常複雜」，「只有一個情況會發射戰斧飛彈，那就是我們自己發射，而我們不會這麼做」。

他表示，不希望美軍訓練其他國家發射這種「非常強大」、「非常精準」的武器，「學會使用戰斧飛彈需要一年的密集訓練，我們知道怎麼用，但我們不會教別人」。