回應美制裁 俄同日舉行核武軍演

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
俄羅斯總統普亭20日於莫斯科。美聯社
美國財政部廿二日宣布制裁俄羅斯兩家最大的石油公司，是川普第二任期首度對莫斯科直接施加經濟制裁。俄國克里姆林宮同日證實，俄軍戰略核部隊在總統普亭監督下進行演習。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，克宮廿二日證實，俄羅斯戰略核武部隊在普亭監督下演習，目的是測試軍方指揮與控制系統的戰備狀態，以及人員作戰技能。

俄羅斯國防部指出，此次演習涵蓋核三位一體的所有部分：陸基、海基與空基核力量。

普亭在與軍方高層的視訊會議中表示：「我們今天正在進行一場預定的核武指揮與控制演習，我要強調，這是早就規畫好的行動。」

根據俄羅斯國營軍事電視台「紅星電視台」畫面，一枚亞爾斯洲際彈道飛彈自俄國北部的普列塞茨克航太發射場升空，這枚飛彈的射程範圍涵蓋美國；另一枚輕舟彈道飛彈則自巴倫支海的布揚斯克核動力潛艦發射。

俄國國防部另表示，Tu-95遠程轟炸機也發射空射巡弋飛彈。

