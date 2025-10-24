雙普會取消 美制裁俄兩大油企

美國總統川普廿二日決定取消與俄羅斯總統普亭在匈牙利的會談，原因是雙方談判缺乏進展。美國財政部同步宣布制裁俄羅斯兩家最大石油天然氣公司，是川普第二任期以來首度對俄國進行經濟制裁，歐盟廿三日也正式通過第十九輪制裁俄羅斯措施。

美國財政部長貝森特聲明表示，「現在是停止殺戮、立即停火的時候」，宣布將制裁兩家資助俄國戰爭機器的最大石油公司「俄羅斯石油」（Rosneft）及「路克石油」（Lukoil），理由是「俄羅斯缺乏推動結束烏克蘭戰爭的誠意」。

制裁措施包括凍結這兩家公司在美國資產，禁止美國企業與這兩家公司往來，並禁止兩家公司及旗下多家子公司以美元交易。彭博估算，這兩家企業占俄羅斯原油出口總量近五成。

貝森特表示，美國已準備採取進一步行動，「我們也呼籲盟友共同加入並遵守這項制裁措施」。

這象徵美方立場劇烈轉變，也是川普政府切斷俄羅斯海外售油收入的最明確行動。制裁消息傳出後，國際油價在盤後交易急漲，布蘭特原油上揚百分之五。

川普在白宮橢圓辦公室會晤北約秘書長呂特時說，「我只是覺得時候到了」，希望「制裁不會維持太久」，也希望戰爭能早日結束。

川普重申印度會停止購買俄油，「你不可能說停就停。但到今年底，他們的購買量將幾乎降到零」。

川普還說，他認為現階段舉行美俄峰會無助於達成目標，因此決定取消，未來重新安排。他說：「老實說，我每次和普亭談話氣氛都很好，但會後卻毫無進展，什麼都沒有推動。」

此外，歐盟廿三日正式通過第十九輪制裁俄羅斯措施，包括禁止進口俄羅斯液化天然氣。禁令將分兩階段實施，短期合約半年後終止，長期合約則從二○二七年起終止。

烏克蘭總統澤倫斯基廿三日出席布魯塞爾歐盟峰會。他表示美國和歐盟相繼制裁俄國，「是非常重要的決定，我們一直在等待這一刻」。他並表示「烏克蘭不會割讓任何領土」，呼籲對俄加強施壓以促成停火。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃則表示，俄國不受影響。她說：「我國已對西方的限制措施產生免疫力，並會繼續充滿信心地開發經濟潛力，包括能源潛力。」