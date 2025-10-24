美提拆分加薩 阿拉伯盟友反對

以色列與哈瑪斯組織在美國總統川普斡旋下達成和平協議後，加薩地區何去何從受到國際矚目。美國副總統范斯與川普女婿庫許納廿一日在以色列記者會上表示，美國及以色列正在考慮的方案是將加薩一分為二，由以色列、哈瑪斯各自掌控，重建工程將只在以色列掌控區域展開，做為權宜之計，直到哈瑪斯解除武裝或完全下台為止。

范斯與庫許納這趟中東行旨在要求以哈雙方都須遵守停火協議。以軍已根據協議撤離部分加薩地區，目前控制加薩大約百分之五十三。

華爾街日報報導，范斯與庫許納向以色列提出將加薩一分為二的構想，目標在於擴大安全區域、讓哈瑪斯解除武裝。不過，居間協調的阿拉伯國家反對拆分加薩提議，擔心以色列因此取得永久掌控，如果沒有進一步和平進程，最後可能出現僵局。

范斯表示，加薩可以分為兩個區域，一個相對安全，另一個非常危險，因此提議目標是讓安全地區的地理範圍能夠擴大。他還說，不會提出哈瑪斯解除武裝期限，並稱解除哈瑪斯武裝是「艱鉅任務」。

庫許納說，根據提議內容，哈瑪斯掌控區域將不會有重建資金流入，重建計畫重點只放在建設安全區域。

多位阿拉伯調解人對提議感到憂心，並表示和平談判期間美國與以色列就曾拋出如此構想。阿拉伯國家政府除了憂慮以色列永久掌控加薩，也表示阿拉伯國家不可能派遣軍隊到加薩維持秩序。

川普政府資深官員說，提議只是初步構想，未來幾天將有進一步說明。

根據川普和平計畫，加薩將由技術官僚組成的委員會管理，國際部隊負責維護安全，但細節仍有待確認。

報導指出，許多阿拉伯政府認為，加薩應由統治約旦河西岸地區的巴勒斯坦自治政府管理，但以色列總理內唐亞胡強烈反對由巴勒斯坦自治政府管理加薩。

白宮官員說，加薩重建計畫分成兩個部分是庫許納的構想，過去這段時間他一直向白宮特使威科夫獻策。官員表示，庫許納向川普、范斯提出提議後，獲兩人支持。某些官員說，提案付諸實現之前，必須先解決某些問題，包括如何為住在以色列控制區的巴勒斯坦人提供日常生活服務。