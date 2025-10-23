打破500年來宗教隔閡 英王查爾斯與教宗一起公開祈禱

英國國王查爾斯三世（King Charles III）今天成為首位在梵蒂岡與教宗一同公開禱告的英國國教會領袖，這場祈禱由教宗良十四世（Pope Leo XIV）主持。

法新社報導，這場於西斯汀教堂（Sistine Chapel）舉行的聯合宗教禮拜，由梵蒂岡官方新聞服務現場轉播。76歲的查爾斯三世與王后卡蜜拉（QueenCamilla）正在梵蒂岡進行國是訪問。

自英格蘭國王亨利八世（Henry VIII）500年前與羅馬決裂以來，這是首次在位的英格蘭或英國君主與教宗公開共同禱告。當時因教宗拒絕讓亨利八世解除婚姻，致使他無法另娶，最終導致分裂，並使君主成為獨立國教會的領袖。

查爾斯與卡蜜拉今天稍早首次與現任教宗良十四世會面。良十四世5月接任全球14億天主教徒的領袖，接替剛過世的方濟各（Pope Francis）。

這場儀式由美籍教宗良十四世主持，英國國教會現任高級神職人員、約克（York）大主教柯特瑞爾（Stephen Cottrell）一同參與。在禮拜堂前排，查爾斯與卡蜜拉與教宗及大主教並肩而坐，面對天主教與英國國教會神職人員、政界人士及外交官組成的觀禮團。

儀式融合天主教與英國國教會傳統，西斯汀教堂合唱團與英國國王官邸溫莎城堡聖喬治禮拜堂（SaintGeorge's Chapel, Windsor Castle）合唱團共同獻唱。

整場活動以保育及環境保護為主題，這也是查爾斯長期關注的議題。身為英國國教會最高領袖的查爾斯三世，昨晚搭機抵達羅馬，白金漢宮形容此行為「歷史性」之旅。

今天上午，查爾斯與卡蜜拉在使徒宮（ApostolicPalace）接受教宗私人衛隊、瑞士護衛團（SwissGuard）的儀式歡迎，隨後在教宗圖書館與良十四世私下會談。

亨利八世與羅馬決裂導致教會分裂至今仍未完全彌合，儘管過去數十年關係有明顯和解。1961年，查爾斯的母親伊麗莎白二世女王（Queen Elizabeth II）成為自分裂以來首位訪問梵蒂岡的英國君主。

2013年，英國法律修正後，與天主教徒通婚已不會失去繼承王位資格——但即便如此，繼承者仍須信奉新教。

梵蒂岡基督徒合一促進部門成員、法國神父德斯蒂韋萊（Hyacinthe Destivelle）表示，和解至關重要，因為「聖公宗（Anglicanism）是對天主教會的反動產物，因此兩者起初處於對立」。他接受法新社訪問時指出，儘管近數十年來出現神學分歧，今天情況已有不同。

與羅馬天主教會不同，英國國教會——全球8500萬聖公宗信徒的母會——允許女性受封神職，並允許神父結婚。馬來利（Sarah Mullally）3日被任命為坎特布里大主教（Archbishop of Canterbury）、即該教會最高神職人員，也是首位女性出任此職，但尚未正式上任。

查爾斯與卡蜜拉預計也將參加位於羅馬的「城外聖保祿大殿」（Basilica of Saint Paul Outside the Walls）禮拜活動，該大殿為教宗四大聖殿之一，與英國王室歷史淵源深厚。屆時，查爾斯將被授予大殿旁修道院「皇家兄弟會」（Royal Confrater）會員榮銜，並獲贈專屬座椅，供他及未來英國君主使用。

查爾斯多次造訪梵蒂岡，並於4月9日教宗方濟各逝世前數日與方濟各私下會面。查爾斯派遣王儲威廉（William）出席方濟各的葬禮，並由愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）愛德華王子（Prince Edward）代表出席良十四世的就職彌撒。

此次來訪，正值天主教會慶祝禧年——這場每隔25年舉辦一次的全年盛事，吸引數百萬朝聖者湧入梵蒂岡。