歐盟通過第19輪對俄羅斯制裁 納入LNG進口禁令

歐洲聯盟（EU）今天正式通過第19輪針對俄羅斯的制裁措施，包括禁止進口俄羅斯液化天然氣（LNG）。歐盟27個成員國昨夜在斯洛伐克停止施壓後，批准這項制裁方案。

路透社報導，歐盟輪值主席國丹麥表示，「這項重要制裁措施透過新增能源、金融及貿易手段，打擊俄羅斯主要收入來源」。

LNG進口禁令將分2階段實施，短期合約將於6個月後終止，長期合約則從2027年1月1日起終止。這項全面禁令比歐盟執行委員會（European Commission）提出脫離俄羅斯化石燃料的規畫提前1年實施。

聲明指出，這個制裁方案還包含一項新機制，限制俄羅斯外交人員在歐盟內部的行動。

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在社群媒體X平台發文說：「這些措施針對俄羅斯境內銀行、加密貨幣交易所，以及印度和中國等國的相關實體。」

卡拉斯指出，歐盟限制俄羅斯外交人員行動，反制他們破壞穩定的企圖，並表示俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）為俄烏戰爭籌資的難度將日益升高。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）表示，禁止進口俄羅斯LNG是歐盟徹底逐步戒除該國能源的重要一步。