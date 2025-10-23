Gucci母公司開雲上季銷售減幅比預期小 點燃復甦希望

法國精品集團、Gucci母公司開雲集團（Kering）上季銷售減幅較分析師預期小，主因為旗艦品牌Gucci營運出現令人鼓舞的跡象，加上其他品牌表現不錯，增添精品業正走向復甦的樂觀預期。

開雲上季同店銷售比去年同期下滑5%至34.2億歐元（39.8億美元），減幅小於分析師預期的8.7%。貢獻集團逾半獲利的Gucci品牌上季銷售下滑14%，減幅也略小於分析師所估。聖羅蘭（YSL）、Bottega Veneta等品牌營收更遠優於預期，拉抬整體集團業績。

Gucci品牌上季銷售改善，主要由美國和日本以外的亞太市場帶動。雖然在中國大陸的銷售成長率仍為負數，開雲財務長波羅（Armelle Poulou）說，正看到中國大陸市場大幅且循序漸進的改善。開雲近年表現落後同業甚多，正是因為太過依賴中國大陸市場，一旦中國大陸銷售不振就易受衝擊。

這是開雲執行長梅奧（Luca de Meo）9月上任後的第一份財報。梅奧隨表示：「我們正在努力不懈，要讓公司營運好轉。」曾經領導雷諾汽車（Renault）的梅奧承諾，要帶領開雲「大幅反彈」。

開雲股價今年來累計漲33%，若從6月宣布梅奧任命案起算，股價漲幅更達85%，遠大於歐洲精品股指數STOXX Europe Luxury 10同期的12%漲幅。投資人寄望梅奧加快重組集團，重新聚集核心的時尚事業。梅奧也火速行動，本周宣布以40億歐元（46億美元）賣掉美妝事業，要減少債務。