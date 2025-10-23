泰國裁定未違憲 KK園區主謀佘智江將被引渡回大陸

快訊

中央社／ 曼谷23日專電

緬甸「KK園區」幕後金主之一佘智江因涉嫌經營非法線上賭博平台在泰國遭捕，將被引渡回中國，但他提出上訴，稱引渡法違憲。泰國憲法法院22日裁定該法不違憲，為佘智江的引渡案提供法律依據。

泰國民族報（The Nation）和泰詢問者（ThaiEnquirer）報導，泰國憲法法院駁回佘智江的上訴案，一致裁定泰國的「引渡法」符合憲法，允許將佘智江引渡至中國。

報導指出，該裁決是根據中國公民佘智江的訴狀所做出。佘智江因涉嫌在緬甸經營線上賭博和賭場，造成超過1.5億元人民幣的損失而遭北京通緝，根據中國政府的引渡請求在泰國遭捕。

佘智江是惡名昭彰的緬甸「KK園區」幕後金主之一，長期遭中國通緝，但他拒絕被引渡至中國。

佘智江堅稱所面臨的指控出自政治動機。2022年，他因國際通緝令和國際刑警組織的紅色通緝令在曼谷落網。2023年，泰國法院下令將他引渡至中國。

憲法法院指出，雖然佘智江是外國人，但仍受憲法保障泰國境內所有個人的尊嚴、權利和自由，因此有權提起請願。

法院經審議裁定，有爭議的條款並未非法限制個人權利或自由，並為公正的司法程序提供充分保障。因此，這些條款並不違憲。

憲法法院表示，相關條款也確保了引渡程序的合法性和透明性，並接受司法監督。

路透社今年初報導，佘智江透過律師向國際刑警組織（Interpol）提交信件，聲稱他在泰國監獄內受到「非人道待遇」，其中包括導致他無法自行站立的暴力行為。

對此，泰國司法部長塔維（Tawee Sodsong）1月時回應：「我們對待他的方式與其他可以定期諮詢律師的囚犯並無二致。」他補充，監獄內安裝了監控攝影機，以避免囚犯遭受任何虐待或折磨。

中國外交部1月表示，佘智江是中國公民，也是「線上賭博和電信詐騙犯罪的關鍵人物」，相關指控「證據確鑿」，因此要求引渡。

