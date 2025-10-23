快訊

民調／鄭麗文反感大於好感 民進黨好感度重新超車國民黨

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

T17、T18「分手費」要給新壽多少？ 李四川曝原則

高市內閣新星小野田引熱議 美日混血身材高挑「對1事沒興趣」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。美聯社
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。美聯社

日本首相高市早苗率領新內閣近日正式上任，身材高挑的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，以一襲銀色連衣裙出席任命儀式並與閣員合影，立刻引發社群熱議。不少網友好奇，她似乎與財務大臣片山皐月「撞衫」。小野田22日在「X」發文，吐露身高太高導致挑選服裝困難的無奈。

《體育報知》報導，小野田表示：「有人問我，任命典禮時穿的衣服是不是和片山大臣以前穿過的一樣，還問是不是向她借的。不過，昨天那件其實和我以前穿過的是同一款，是我自己的衣服。」

她並回憶2024年11月國會開幕典禮時的經驗，寫道：「那時為了出席宮中行事，瘋狂尋找可租借的禮服，但對我這種穿上高跟鞋就近180公分的身高來說，符合規範的長禮服竟一件都沒有。最後好不容易找到並買下這件，但腳踝仍會露出、穿起來相當緊繃，真的很難過。」

她最後感嘆：「真的沒有合身尺寸……太悲傷了。」

高市內閣成員中除高市本人外，僅有兩名女性，其中42歲的小野田紀美最受矚目。小野田父親為美國人、母親為日本人，出生於美國，1歲時隨家人定居岡山。她至今未婚，曾在受訪時坦言對婚姻沒興趣，甚至對著鏡頭指著右手無名指說：「我沒有跟誰結婚，因為我已經和日本結婚了。」

小野田的從政之路相當特殊。投身政治前，她曾在遊戲業界任職，也當過雜誌編輯、企業公關與模特兒。2011年獲自民黨推薦踏入政壇，歷任多項黨政職務，2020年9月入閣擔任法務大臣政務次官，這次則獲高市早苗延攬，擔任經濟安全保障擔當大臣及外國人共生社會推進大臣等職務，也被部分網友稱為日本政壇少數的「腐女」。過去曾公開嘲諷中國2021年加強對電玩、動畫、漫畫與偶像產業的限制。

小野田2024年曾隨日本參議院一行8人訪台，還與立法院長韓國瑜互換名片，對中國有所疑慮的立場鮮明，過去也曾數度表達挺台立場。

日本首相高市早苗率領新內閣近日正式上任，身材高挑的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美（圖左），以一襲銀色連衣裙出席任命儀式並與閣員合影，立刻引發社群熱議。路透／Kyodo
日本首相高市早苗率領新內閣近日正式上任，身材高挑的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美（圖左），以一襲銀色連衣裙出席任命儀式並與閣員合影，立刻引發社群熱議。路透／Kyodo

小野 日本

延伸閱讀

高市早苗成日相 第一先生喊煮飯支持 「不想成為障礙」

決斷與前進的內閣：高市早苗「人事刷新」的政治佈局

日本高市政府發言人木原稔提及台灣 盼深化合作

高市早苗成日本首相 第一先生自稱「低調丈夫」：想以做飯支持妻子

相關新聞

高市內閣新星小野田引熱議 美日混血身材高挑「對1事沒興趣」

日本首相高市早苗率領新內閣近日正式上任，身材高挑的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，以一襲銀色連衣裙出席任命儀式並與閣員合...

高市用人大膽？新內閣被批根本「新手上路」

首先是在這次的內閣成員任命，可說是令人「驚訝」——因為目前任命的18位閣員之中，有10位是初次入閣，算是相當少見的狀況，也因此高市內閣的第一印象，被外界評價為「新手內閣」（慣らし運転內閣），但這樣的人事佈局，也有屏棄過去老面孔輪值的狀態，以人事刷新來展現內閣的新氣象。

柬埔寨再逮57名韓國人　涉跨境網路詐騙犯罪

柬埔寨政府委員會今天表示，當局逮捕了57名涉嫌參與跨國網路詐騙的韓國籍人士。數天前，才有數十名被控在非法網絡工作的韓國人...

美提「拆分」加薩 以哈各自掌控 阿拉伯國家強烈反對

以色列與哈瑪斯組織(Hamas)在川普總統斡旋下達成和平協議之後，加薩地區何去何從受到國際矚目。副總統范斯(JD Van...

以國會推法案 主權擴至約旦河西岸實施法律 被指如吞併

以色列國會通過法案，批准將以色列法律適用於被占領的約旦河西岸及東耶路撒冷，此舉無異於吞併巴勒斯坦人希望建立國家的土地。包...

內唐亞胡認存歧見…范斯、魯比歐接連訪以確保停火持續

美國副總統范斯與其他美國高層特使本周訪問以色列，支持加薩停火協議。范斯22日與以色列總理內唐胡一同出席記者會時，試圖緩解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。