高市內閣新星小野田引熱議 美日混血身材高挑「對1事沒興趣」

日本首相高市早苗率領新內閣近日正式上任，身材高挑的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，以一襲銀色連衣裙出席任命儀式並與閣員合影，立刻引發社群熱議。不少網友好奇，她似乎與財務大臣片山皐月「撞衫」。小野田22日在「X」發文，吐露身高太高導致挑選服裝困難的無奈。

《體育報知》報導，小野田表示：「有人問我，任命典禮時穿的衣服是不是和片山大臣以前穿過的一樣，還問是不是向她借的。不過，昨天那件其實和我以前穿過的是同一款，是我自己的衣服。」

她並回憶2024年11月國會開幕典禮時的經驗，寫道：「那時為了出席宮中行事，瘋狂尋找可租借的禮服，但對我這種穿上高跟鞋就近180公分的身高來說，符合規範的長禮服竟一件都沒有。最後好不容易找到並買下這件，但腳踝仍會露出、穿起來相當緊繃，真的很難過。」

她最後感嘆：「真的沒有合身尺寸……太悲傷了。」

高市內閣成員中除高市本人外，僅有兩名女性，其中42歲的小野田紀美最受矚目。小野田父親為美國人、母親為日本人，出生於美國，1歲時隨家人定居岡山。她至今未婚，曾在受訪時坦言對婚姻沒興趣，甚至對著鏡頭指著右手無名指說：「我沒有跟誰結婚，因為我已經和日本結婚了。」

小野田的從政之路相當特殊。投身政治前，她曾在遊戲業界任職，也當過雜誌編輯、企業公關與模特兒。2011年獲自民黨推薦踏入政壇，歷任多項黨政職務，2020年9月入閣擔任法務大臣政務次官，這次則獲高市早苗延攬，擔任經濟安全保障擔當大臣及外國人共生社會推進大臣等職務，也被部分網友稱為日本政壇少數的「腐女」。過去曾公開嘲諷中國2021年加強對電玩、動畫、漫畫與偶像產業的限制。