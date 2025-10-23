華府與委內瑞拉緊張升溫 美軍巴拿馬叢林演習
美軍今天在巴拿馬的加勒比海沿岸進行小規模生存與叢林戰演習，與此同時美國在委內瑞拉外海集結大批的海軍。
法新社報導，豔陽下，十多名美國陸戰隊員手持突擊步槍，在巴拿馬運河大西洋入口附近前美軍設施薛曼堡（Fort Sherman）基地，模擬突襲一座地堡。
這處基地已成為美國陸戰隊與巴拿馬警察的訓練場地，屬於今年8月啟動的合作計畫之一。
巴拿馬當局表示，約50名美國陸戰隊員自10月9日至29日在巴拿馬的叢林進行訓練，以提升他們在「嚴苛環境下」作戰能力。
巴拿馬少校桑塔馬利亞（Didier Santamaria）告訴法新社：「這項訓練純粹是為了我們的防衛與保護，目的是打擊『組織犯罪與毒品走私』。」
美軍上校柯托（Ada Cotto）表示，8月的類似課程「僅專注於生存」，這次演習則「加入了部分戰術與叢林追蹤技巧」。
這次演習正值美國與委內瑞拉之間緊張局勢升溫之際。委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）指控華府企圖推翻他的政權。
美國已向加勒比地區派遣多艘軍艦與數千名士兵。
不過，柯托否認美軍這項演習與介入委內瑞拉的計畫有關聯。在被問到演習是否與委內瑞拉危機有關時，柯托指出：「我們沒有在為任何行動進行準備。」
