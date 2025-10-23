泰柬邊境問題有進展 雙邊預計東協峰會簽署聯合聲明

泰國與柬埔寨剛結束為期2天的聯合邊界委員會會議，雙方討論邊境領土爭議問題，並同意對2個邊境村莊勘察，標記各自聲稱的主權區域。泰國外長希哈薩今天表示，對泰柬2國在東協會議期間能簽署聯合聲明有信心。

泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）今天向記者表示，泰國在與柬埔寨的談判中，就其關鍵訴求取得實質性進展，這些訴求包括從邊境區域撤出重型武器和清除地雷、打擊跨國網絡詐騙活動，及撤出侵犯泰國領土的柬埔寨國民。

泰國公視（Thai PBS）報導，希哈薩表示，他有信心泰柬2國能在東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會期間，簽署一份聯合聲明。他補充說，泰柬在簽署聲明後，皆會落實該相關承諾。

東協領袖峰會將於10月26日至28日，在馬來西亞首都吉隆坡（Kuala Lumpur）舉行。泰國「鮮新聞」（Khaosod）則指出，美國總統川普和馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）將出席見證泰柬簽署聯合聲明。

泰國前駐柬埔寨大使、參與聯合邊界委員會會議的泰國代表團團長普拉薩（Prasart Prasasvinitchai）22日表示，泰柬雙方同意對2個邊境村莊勘察，並對雙方聲稱擁有主權的區域進行標記。他補充說，由於部分地區仍有地雷，勘察工作可能需花費約6週。

他表示，為防止走私而設置的邊境圍欄議題，並未在聯合邊界委員會會議上討論，因柬埔寨代表團聲稱他們無權討論該議題。

泰國外交部今天透過新聞稿表示，聯合邊界委員會會議在友好且融洽的氣氛中進行，雙方預計2026年1月的第一週在柬埔寨暹粒舉行下一次聯合邊界委員會會議。

泰柬2國之間逾800公里交界處主權一直存在爭議，邊境衝突地點多集中於交界處未劃定區域，雙方對交界處主權歸屬爭議已持續逾百年。