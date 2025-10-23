星總理示警國際秩序轉變 籲理念相近國築多邊新架構

中央社／ 新加坡23日專電

東南亞國家協會（ASEAN）系列峰會即將登場，新加坡總理黃循財近日受訪指出，全球正處不穩定狀態，舊規則不再適用而新規則尚未建立，必須為未來可能出現更多動盪做準備，為新的多邊框架奠根基。

黃循財近日在新加坡接受英國金融時報總編輯哈拉夫（Roula Khalaf）專訪，談及國際秩序轉變，並強調新加坡與理念相近的夥伴攜手行動，為新多邊框架奠定基礎。報導於今天刊出。

聯合早報報導，根據新加坡官方提供訪談資訊，黃循財分享他對美中關係、東協角色、美國關稅對新加坡經濟的影響，以及人民行動黨內部更新等議題的看法。

他指出，全球正處於一個「不穩定的狀態」，舊的規則已不再適用，而新的規則尚未建立，「我們必須為未來可能出現的更多動盪做好準備」。

黃循財表示，在這樣的環境下，新加坡不能被動等待事態發展，或寄望「船到橋頭自然直」，新加坡必須即刻採取行動，做好長遠規畫，並與其他理念相近的國家共同投資、因應全球議題，同時建立新的經貿連結，維持自由貿易的動能。

黃循財指出，無論美國是否參與這些計畫，各國都必須持續推動，「希望未來某個時候，美國也會加入」。他並強調，面對不確定且難以預測的局勢必須立即採取行動，為新的多邊框架奠定根基。

聯合早報日前報導，中國國務院總理李強預計在10月下旬訪問新加坡，這將是中國總理7年來首次訪問新加坡。

報導表示，今年是新加坡和中國正式建交35週年，李強此行是為慶祝兩國建交。李強預計將先到訪新加坡，之後再前往馬來西亞吉隆坡，出席東協系列峰會。

馬來西亞外交部長哈山（Mohamad Hasan）近日表示，美國總統川普預訂26日到訪馬來西亞。

