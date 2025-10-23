柬埔寨再逮57名韓國人　涉跨境網路詐騙犯罪

柬埔寨政府委員會今天表示，當局逮捕了57名涉嫌參與跨國網路詐騙的韓國籍人士。數天前，才有數十名被控在非法網絡工作的韓國人被遣返回國。

專家指出，這個規模數十億美元的非法產業近年來在柬埔寨大幅擴張，有成千上萬人從事網路詐騙，其中有些人是自願的，也有些人是遭到經營詐騙網絡的犯罪集團所脅迫。

法新社報導，柬埔寨反網路犯罪委員會透過聲明表示，地方當局今天突襲搜查首都金邊一棟被疑為詐騙行動據點的建築物。

反網路犯罪委員會指出，警方在這波行動中逮捕了57名韓國人與29名中國人。

聲明補充說，當局還查扣了126台電腦及30支手機。

上週末，柬埔寨才將64名因涉嫌與「殺豬盤」詐騙有關而被拘留的韓國公民遣返回國。「殺豬盤」指的是詐騙分子花時間與受害者建立信任，然後再竊取其資金的手法。

韓國一名大學生今年在柬埔寨據報遭犯罪集團虐殺，引發公眾強烈抗議。

韓國外交部官員上週與柬埔寨總理及地方警察會面，討論假工作與詐騙中心的問題。

韓國外交部長趙顯20日表示，又有10名疑似詐騙犯被捕，另有兩人獲救。

韓國外交部本月表示，自去年以來，約有550名韓國人在進入柬埔寨後失蹤或遭到非自願拘留。

首爾當局估計，在柬埔寨從事詐騙活動的總計約20萬人中，約有1000名為韓國人。