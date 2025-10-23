盧比歐警告以色列　併吞約旦河西岸恐危及和平協議

快訊

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
美國國務卿盧比歐。路透
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天警告以色列，不要進行併吞約旦河西岸行動，表示以色列國會的立法舉措以及屯墾移民的暴力行為，正危及加薩（Gaza）和平協議。

法新社報導，以色列國會今天投票通過兩項關於併吞被占領約旦河西岸的法案，距美國總統川普推動結束加薩兩年戰事的和平協議僅過一週。

盧比歐登機前往以色列訪問時說：「我認為總統已經明確表示，現在我們無法支持這樣的行動。」

他對記者表示，併吞行動「對和平協議構成威脅」。

盧比歐說：「以色列是個民主國家，他們會舉行投票及有各種立場，這是他們的權利。但目前來看，我們認為這麼做可能適得其反。」

當他被問及極端的以色列屯民近期對約旦河西岸巴勒斯坦人的暴力事件時，盧比歐說：「我們對於任何可能破壞我們努力成果的行為都感到憂心。」

盧比歐是繼副總統范斯（JD Vance）之後最新訪問以色列的美國高階官員，他在整體上仍對維持和平協議抱持樂觀態度。

他指出：「每天都會有新的威脅出現，但我其實認為我們的進展超乎預期。事實上，我們挺過了這個週末，這是一個好兆頭。」

美國是以色列主要軍事與外交支持者，盧比歐過去對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）極右翼盟友推動的併吞計畫一直避免批評。

但近來，多個阿拉伯和伊斯蘭國家警告，若以色列推動併吞巴勒斯坦自治政府控制的約旦河西岸，將觸及「紅線」。美國正爭取這些國家提供部隊與資金，協助在加薩建立維穩力量。

