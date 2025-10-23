快訊

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

政策轉彎！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬 教育局曝原因

市場逢連假趨於保守…台股下跌116點、收27,532點 周線連四紅

聽新聞
0:00 / 0:00

日本將評估修安保相關3文件　可能提前增加國防支出

中央社／ 東京23日綜合外電報導

日本新任防衛大臣小泉進次郎表示，「必須推動修改」安全保障相關3文件，並推動強化國防。日媒披露，日相高市早苗正在評估宣布計劃提前達成國防支出與相關費用占GDP2%的目標。

日本放送協會（NHK）與「日本經濟新聞」報導，高市本月21日當選日本新首相後，延攬小泉擔任防衛大臣（相當於國防部長）。他昨晚在防衛省（相當於國防部）召開就任後的首場記者會。

他提到包含「國家安全保障戰略」在內的安全保障相關3文件時提到，「自民黨與日本維新會聯合執政協議中有提到修改這3份文件，因此必須推動，有必要評估」。他這番話也暗示，認為有必要修改安全保障相關3文件。

前首相岸田文雄政府於2022年修訂以大約10年為期考量的安全保障相關3文件，文件記載著日本2027年度前，整備的防衛裝備與必要的相關費用等。

小泉提及增加國防支出（防衛費）時表示，「不是以金額或國內生產毛額（GDP）的占比為前提，重要的是國防（防衛力）的實質內容，希望根據（首相下達）修正3文件的指示，充分強化國防」。

關於自民黨與日本維新會在聯合執政協議明確記載修改「防衛裝備移轉三原則」，小泉表示，「依據面對戰後最嚴峻且複雜的安全保障環境，有必要進一步推動移轉防衛裝備。會根據聯合執政協議，與相關部會共同評估」。

兩黨本月20日簽署的聯合執政協議中，明確記載著將在2026年通常國會期間，廢除防衛裝備移轉限定於非戰鬥用途「5類型」的規定。

報導披露，高市正在評估於24日的首場施政方針演說表明，計劃在2026年底前修改安全保障相關3文件，以根本性強化國防。

另外，她也正在協調於演說中表明，有意提前在2026年3月底結束的2025年度期間，提前達成國防支出與相關經費合計達GDP2%水準的目標，日本政府先前的計畫是在2028年3月底結束的2027年度達成這項目標。

前首相岸田文雄政府已決定，國防支出與海上保安廳（相當於海巡署）預算及基礎建設費等相關費用合計，於2027年度達到GDP的2%。

日本政府2025年度的上述相關預算占GDP的1.8%，因此高市政府可能會透過編列2025年度追加預算，增加相關支出，以便提前達標。

國防支出 日本維新會 文件

延伸閱讀

日本高市政府發言人木原稔提及台灣 盼深化合作

日本敲定副大臣與政務官人事　7人涉及小金庫事件

不放棄日本市場！比亞迪聯手永旺搶進大賣場　創電動車在日銷售新模式

虎航擴增日本線 獲利揚

相關新聞

高市用人大膽？新內閣被批根本「新手上路」

首先是在這次的內閣成員任命，可說是令人「驚訝」——因為目前任命的18位閣員之中，有10位是初次入閣，算是相當少見的狀況，也因此高市內閣的第一印象，被外界評價為「新手內閣」（慣らし運転內閣），但這樣的人事佈局，也有屏棄過去老面孔輪值的狀態，以人事刷新來展現內閣的新氣象。

攻擊對方陣營難纏者 美中談判慣用聲東擊西

華爾街日報報導，美中貿易戰進行至今，雙方除了都使出「以升級促降級」策略，更都鎖定對方陣營較難纏的一員，以凸顯較易溝通的另...

盧比歐警告以色列　併吞約旦河西岸恐危及和平協議

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天警告以色列，不要進行併吞約旦河西岸行動，表示以色列國會的立法舉措以及屯墾移...

日本將評估修安保相關3文件　可能提前增加國防支出

日本新任防衛大臣小泉進次郎表示，「必須推動修改」安全保障相關3文件，並推動強化國防。日媒披露，日相高市早苗正在評估宣布計...

北韓：22日試射飛彈採極音速武器系統

北韓今天表示，已測試一種使用極音速飛彈的「尖端」新型武器系統，目的在加強對「平壤之敵」的防禦能力

日本敲定副大臣與政務官人事　7人涉及小金庫事件

日本首相高市早苗政府上任當天敲定各部會首長（大臣）過後，接著於昨天在臨時內閣會議決定副大臣與大臣政務官，共54名官員的人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。