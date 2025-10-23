日本將評估修安保相關3文件　可能提前增加國防支出

日本新任防衛大臣小泉進次郎表示，「必須推動修改」安全保障相關3文件，並推動強化國防。日媒披露，日相高市早苗正在評估宣布計劃提前達成國防支出與相關費用占GDP2%的目標。

日本放送協會（NHK）與「日本經濟新聞」報導，高市本月21日當選日本新首相後，延攬小泉擔任防衛大臣（相當於國防部長）。他昨晚在防衛省（相當於國防部）召開就任後的首場記者會。

他提到包含「國家安全保障戰略」在內的安全保障相關3文件時提到，「自民黨與日本維新會聯合執政協議中有提到修改這3份文件，因此必須推動，有必要評估」。他這番話也暗示，認為有必要修改安全保障相關3文件。

前首相岸田文雄政府於2022年修訂以大約10年為期考量的安全保障相關3文件，文件記載著日本2027年度前，整備的防衛裝備與必要的相關費用等。

小泉提及增加國防支出（防衛費）時表示，「不是以金額或國內生產毛額（GDP）的占比為前提，重要的是國防（防衛力）的實質內容，希望根據（首相下達）修正3文件的指示，充分強化國防」。

關於自民黨與日本維新會在聯合執政協議明確記載修改「防衛裝備移轉三原則」，小泉表示，「依據面對戰後最嚴峻且複雜的安全保障環境，有必要進一步推動移轉防衛裝備。會根據聯合執政協議，與相關部會共同評估」。

兩黨本月20日簽署的聯合執政協議中，明確記載著將在2026年通常國會期間，廢除防衛裝備移轉限定於非戰鬥用途「5類型」的規定。

報導披露，高市正在評估於24日的首場施政方針演說表明，計劃在2026年底前修改安全保障相關3文件，以根本性強化國防。

另外，她也正在協調於演說中表明，有意提前在2026年3月底結束的2025年度期間，提前達成國防支出與相關經費合計達GDP2%水準的目標，日本政府先前的計畫是在2028年3月底結束的2027年度達成這項目標。

前首相岸田文雄政府已決定，國防支出與海上保安廳（相當於海巡署）預算及基礎建設費等相關費用合計，於2027年度達到GDP的2%。

日本政府2025年度的上述相關預算占GDP的1.8%，因此高市政府可能會透過編列2025年度追加預算，增加相關支出，以便提前達標。