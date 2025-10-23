北韓：22日試射飛彈採極音速武器系統

北韓今天表示，已測試一種使用極音速飛彈的「尖端」新型武器系統，目的在加強對「平壤之敵」的防禦能力。

首爾軍方昨天偵測到這次試射，這是平壤數月來首次進行此類發射。

包括美國總統川普在內的世界各國領導人，一週後即將前來南韓參加重要地區峰會。

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓最高軍事官員朴正天（Pak Jong Chon）表示，這個「新型尖端武器系統，是北韓穩定提升自衛技術能力的明確證明」。

中央通信社指出，此次試射的目的，在增強「針對潛在敵人戰略威懾的可持續性和有效性」。

報導並未提及北韓領導人金正恩是否有出席這次試射。

官方媒體表示，兩枚「極音速飛彈」從首都平壤以南地區發射，擊中位於該國東北部的目標。

中央通信社發布的圖片顯示，一枚飛彈在空中飛行，隨後擊中目標，爆炸產生一陣黑色泥土與濃煙。

極音速飛彈的速度超過音速5倍，並可在飛行途中改變路徑，使其更難被追蹤與攔截。