快訊

高市早苗用人大膽？新內閣被評「新手上路」

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

曾罹子宮頸癌…蔡璧名病逝 專家揭最大迷思：1症狀極像泌尿道感染

北韓：22日試射飛彈採極音速武器系統

中央社／ 首爾23日綜合外電報導

北韓今天表示，已測試一種使用極音速飛彈的「尖端」新型武器系統，目的在加強對「平壤之敵」的防禦能力。

首爾軍方昨天偵測到這次試射，這是平壤數月來首次進行此類發射。

包括美國總統川普在內的世界各國領導人，一週後即將前來南韓參加重要地區峰會。

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓最高軍事官員朴正天（Pak Jong Chon）表示，這個「新型尖端武器系統，是北韓穩定提升自衛技術能力的明確證明」。

中央通信社指出，此次試射的目的，在增強「針對潛在敵人戰略威懾的可持續性和有效性」。

報導並未提及北韓領導人金正恩是否有出席這次試射。

官方媒體表示，兩枚「極音速飛彈」從首都平壤以南地區發射，擊中位於該國東北部的目標。

中央通信社發布的圖片顯示，一枚飛彈在空中飛行，隨後擊中目標，爆炸產生一陣黑色泥土與濃煙。

極音速飛彈的速度超過音速5倍，並可在飛行途中改變路徑，使其更難被追蹤與攔截。

極音速飛彈 北韓 平壤

延伸閱讀

APEC前夕北韓射彈 金正恩對談判態度開放但有條件

北韓射彈道飛彈 日相高市早苗改變行程聽報告

北韓軍人投誠 南韓總統李在明任內首見

北韓大軍偽造身分滲透歐美企業 竊錢養核武

相關新聞

高市用人大膽？新內閣被批根本「新手上路」

首先是在這次的內閣成員任命，可說是令人「驚訝」——因為目前任命的18位閣員之中，有10位是初次入閣，算是相當少見的狀況，也因此高市內閣的第一印象，被外界評價為「新手內閣」（慣らし運転內閣），但這樣的人事佈局，也有屏棄過去老面孔輪值的狀態，以人事刷新來展現內閣的新氣象。

北韓：22日試射飛彈採極音速武器系統

北韓今天表示，已測試一種使用極音速飛彈的「尖端」新型武器系統，目的在加強對「平壤之敵」的防禦能力

日本敲定副大臣與政務官人事　7人涉及小金庫事件

日本首相高市早苗政府上任當天敲定各部會首長（大臣）過後，接著於昨天在臨時內閣會議決定副大臣與大臣政務官，共54名官員的人...

一二審贍養費差20倍！SK集團董事長崔泰源離婚官司打10年 歹戲繼續拖棚

南韓SK集團會長崔泰源與妻子盧素英之間長達10年的離婚官司，在16日於最高法院再度出現重大翻轉。最高法院將案件發回更審，...

巴黎餐廳吸引力消失！客流下跌12% 白領消費者為何出走

2025年，法國餐廳業崩盤，午餐尖峰時段僅開三桌，高價位低品質讓消費者轉向外送與速食。專家警告，美食之都正面臨劇變，未來餐廳將走向極端。台北信義區餐廳同樣漲價、外送熱潮改變白領習慣。法國的危機如何啟發台灣？探索從巴黎到台北的餐飲未來！

內唐亞胡惱怒：以色列不是美國的附庸國

以色列總理內唐亞胡否認以色列是美國的「附庸國」（client state），他將兩國關係描述為「夥伴聯盟」（allian...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。