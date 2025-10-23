一二審贍養費差20倍！SK集團董事長崔泰源離婚官司打10年 歹戲繼續拖棚

南韓SK集團會長崔泰源與妻子盧素英之間長達10年的離婚官司，在16日於最高法院再度出現重大翻轉。最高法院將案件發回更審，理由是第二審（首爾高等法院）對「盧泰愚秘密資金」等部分事實判斷有誤。

朝鮮日報分析，這起案件在第一審與第二審的判決結果呈現極端對立：第一審認為，SK股份屬於崔泰源的「特有財產」，指婚前持有，或婚姻關係存續中因繼承、贈與而個別取得的財產，不列入財產分割，只判給665億韓元（約新台幣14.3億元）。第二審則認定包括SK股份在內，崔泰源的大部分財產都應納入分割範圍，判決須分給盧素英1兆3808億韓元（約新台幣296億元）。

因此在最高法院判決出爐前，各界看法分歧。一派認為財產分割屬「事實審」（第一、二審）權限，最高法院通常不會推翻第二審；但也有人指出，本案爭議點眾多，又涉及前總統盧泰愚非法資金等爭議，應由最高法院發回重審。盧素英是盧泰愚的千金，當年的政經聯姻轟動一時。SK集團是南韓名列前茅的財閥，截至10月23日中午，市值約17兆韓元（約新台幣3600億元）。