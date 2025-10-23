日本敲定副大臣與政務官人事　7人涉及小金庫事件

日本首相高市早苗政府上任當天敲定各部會首長（大臣）過後，接著於昨天在臨時內閣會議決定副大臣與大臣政務官，共54名官員的人事案，其中有7人涉及自民黨內派閥小金庫事件。

日本時事通信社報導，身兼自民黨總裁（黨主席）的高市本月21日就任首相後，並未延攬涉及黨內派閥未依法申報政治獻金事件（俗稱小金庫事件）的國會議員擔任大臣（閣員），不過仍起用涉及小金庫事件的議員出任自民黨幹部，以及閣員之外的職位。

報導指出，由於日本輿論對於自民黨內的政治獻金醜聞相當反感，昨天決定的人事可能會引發批評。

高市本月初當選自民黨總裁後，提到相關議員時表示，「會請他們好好工作」。

而內閣官房長官木原稔昨天在記者會說明副大臣與政務官人事，「這是在考量全員參與、集結全世代力量的情況下，適材適用的人事」。

他也強調起用這些相關議員沒有問題，「（他們）已經接受黨的處分，也已經盡了在政治倫理審查會說明的責任」。

這次被任用且涉及小金庫事件的國會議員包含外務副大臣堀井巖、農林水產副大臣根本幸典、國土交通副大臣佐佐木紀與酒井庸行、財務政務官高橋春美、經濟產業政務官小森卓郎、國交政務官加藤龍祥，而這7人先前均隸屬於自民黨內之前的派閥安倍派（清和政策研究會）。