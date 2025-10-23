內唐亞胡惱怒：以色列不是美國的附庸國

以色列總理內唐亞胡否認以色列是美國的「附庸國」（client state），他將兩國關係描述為「夥伴聯盟」（alliance of partners）。

美國副總統范斯首次訪問以色列，內唐亞胡當著范斯的面表示，任何認為美國在掌控加薩未來事務的說法都是「胡扯」（hogwash）。

內唐亞胡的澄清有跡可循：以色列國內不安日益擴大，人們擔憂美國正迫使以色列袖手旁觀，任由哈瑪斯重整旗鼓，且毫無準備解除哈瑪斯武裝的跡象。

來自白宮的壓力迫使以色列國防軍（IDF）對19日加薩一場造成兩名士兵死亡的攻擊採取克制回應，原先準備以切斷援助作為報復，在白宮壓力下作罷。

范斯宣稱，不會給予哈瑪斯解除武裝的期限，並說，解除哈瑪斯的武裝是一項「艱鉅任務」。

本周早些時候，川普的加薩停火協議關鍵斡旋人，川普女婿庫許納和中東特使威科夫訪問以色列，范斯隨後造訪。庫許納與威科夫聽取以色列高級情報官員的簡報。美國國務卿魯比歐也將於23日訪問以色列。

這導致一些以色列評論家指責白宮實際上在主導以色列國防軍在加薩的軍事政策。

在22日的講話中，范斯和內唐亞胡都試圖將兩國關係描繪為平等對待。

「我們擁有的是夥伴關係，一種共享共同價值觀和目標的夥伴聯盟，」內唐亞胡說。「我們可以進行討論，也會有些分歧，但總體而言，我必須說，在過去一年中，我們在目標上達成了一致，不僅是目標，還包括如何實現這些目標。」

范斯的訪問被認為是川普確保以色列堅持停火協議的安排。范斯說：「美國不想要一個附庸國，以色列也不是這樣的國家。我們想要的是夥伴關係。我們在這裡想要一個盟友（an ally）。」