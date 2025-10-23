羅浮宮遭竊 館長坦言監控不足、建議設派出所

快訊

中央社／ 巴黎22日專電
巴黎羅浮宮本月19日發生驚人竊案，損失珠寶珍藏估計價值達8800萬歐元（約新台幣31.3億元）。羅浮宮館長戴卡赫今天坦言館外周圍監控系統「非常不足」，並建議在館內設置派出所。

費加洛報（Le Figaro）報導，戴卡赫（Laurence desCars）於2021年上任，她下午出席參議院文化委員會聽證會時堅稱，館內警報系統運作正常，問題在於館外監控系統有缺陷。

她說：「周圍有幾個攝影機，但都已老舊⋯整體設備非常不足，未涵蓋整個羅浮宮外牆。」

她說，案發時，監控團隊未能發現竊賊的卡車在阿波羅長廊（Gallerie d’Apollon）下方活動，因為這一區唯一的監視器「朝向西邊」。直到竊賊爬上陽台開始破窗，觸發第一波警報，工作人員才知道有人入侵。

她承諾，未來的安全計畫將把所有外牆納入監控範圍。她說，維安工作是最優先事項，自2022年到2025年，羅浮宮展廳安裝了134架數位攝影機，2026年到2027年將再安裝69架，但「我們離目標還很遠」。

戴卡赫還希望內政部研議在羅浮宮內部設置派出所。

案發後數小時，警方在羅浮宮附近尋回皇后尤吉尼（Eugénie）的后冠。戴卡赫說，后冠嚴重受損，不是因為掉落，或許是被取出展示櫃時損壞，可能需要精細的修復程序。

戴卡赫在案發當天向文化部長達提（Rachida Dati）請辭，但沒有獲准。

羅浮宮 監控 警報系統

