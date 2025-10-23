快訊

花蓮光復洪災滿月…家還在泥裡 200災民急需中繼屋

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

國際法院裁決 以色列有義務不阻礙援助物資進入加薩

中央社／ 海牙22日綜合外電報導

聯合國主要司法機關國際法院（ICJ）今天做出「諮詢意見」裁決，指以色列有義務放寬限制讓援助物資進入加薩走廊，強調須提供讓巴勒斯坦人得以生存的「基本所需」。

法新社報導，國際法院今天這份涵蓋範圍廣泛的「諮詢意見」（Advisory Opinion）雖不具法律約束力，但國際法院仍認為其具有「重大法律分量和道德權威」。以色列則迅速予以駁斥。

國際法院院長岩澤雄司表示，對於聯合國及其機構提供加薩走廊（Gaza Strip）的救濟機制，以色列「有義務予以同意及促其更便利」。

這當中包括遭到以色列禁止在加薩運作的聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）。以色列的理由是，這個機構的一些工作人員參與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日突襲以色列的行動，而正是這場攻擊引發加薩走廊戰爭。

然而國際法院的裁決認為，以色列未證明其所提出的指控是事實。

以色列未參與裁決的相關程序，如今也對結果提出反擊。

以色列外交部發言人馬莫斯坦（Oren Marmorstein）在社群媒體平台X發文表示：「以色列斷然拒絕接受國際法院關於UNRWA的『諮詢意見』，這份結果從一開始就完全預料得到。這是又一次假借『國際法』之名試圖對以色列施加不利的政治措施。」

國際法院的裁決指出，以色列是占領加薩走廊的勢力，有義務「確保當地人口的基本需求得到滿足，其中包括生存必要的物資供給」，且以色列有義務「不阻礙這類物資的供給」。

國際法院還提醒，依照國際法，不得以飢餓作為戰爭手段。

國際法院的裁決公布後數小時，挪威便表示將向聯合國大會（UN General Assembly）提出決議案，要求以色列解除對於援助加薩的限制。

以色列 國際法 加薩走廊

延伸閱讀

川普促以哈協議 為何俄烏停火卻一波三折？BBC分析籌碼多寡有別

傳因加薩戰爭政策起爭執 納坦雅胡開除國安顧問

川普警告哈瑪斯別違約 以色列迎回第13具人質遺體

以色列誤判哈瑪斯開火實情曝光！美國急施壓收手

相關新聞

月底川習會 川普：仍有可能取消

美國總統川普預計月底與中國國家主席習近平見面，川普廿一日表示，他預期這次與習近平會面將達成「良好」貿易協議，但也示警說，...

APEC峰會前 北韓射彈道飛彈

北韓廿二日發射多枚彈道飛彈，為數個月以來首見，距離美國總統川普等多國領袖赴南韓參加亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會僅一周。

美前駐中大使：台灣議題不能讓步

美國總統川普和中國大陸國家主席習近平可望月底會面，美國前駐北京大使伯恩斯廿一日表示，美國絕不能同意中國的要求調整對台政策...

川普下周訪日會談高市早苗 日本新外相：將展現強化防衛決心

日本新任外務大臣茂木敏充今天表示，美國總統川普下週訪日時，日本政府將展現其決心，進一步強化防衛力量，以迅速因應戰爭樣態的...

諾貝爾和平獎出產國將淪戰場？川普劍指委內瑞拉 已授權CIA行動

美國總統川普（Donald Trump）自再度入主白宮以來，重新對委內瑞拉馬杜洛（Nicolás Maduro）政府採強硬態度。與此同時，當地局勢...

高市早苗成日本首相 第一先生自稱「低調丈夫」：想以做飯支持妻子

日本自民黨總裁高市早苗昨天被國會指名為第104任首相，而且是日本第一位女首相，她的先生山本拓受訪表示，他希望作為「低調丈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。