美國在太平洋攻擊疑似運毒船 歷來首次

美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，美國在太平洋攻擊一艘運毒船，擊斃兩名販毒恐怖分子。這是美國首次對在太平洋作業的船隻發動此類攻擊。

赫格塞斯在社群媒體X發文指出，昨天應川普總統指示，在東太平洋對一艘船隻發動致命攻擊，這艘船隻由「被認定的恐怖組織」（Designated TerroristOrganization）運作，從事毒品販運。

他提及，美國情報單位得悉，該船隻涉及非法毒品走私，當時沿著已知的毒品走私航線航行，並載運毒品。美軍在公海發動攻擊，當時船上有兩名販毒恐怖分子，兩人皆在攻擊中喪生，美軍無人傷亡。

赫格塞斯還指稱，正如「蓋達組織」（Al Qaeda）曾對美國本土發動戰爭，這些販毒集團正對美國邊界與人民發動戰爭。

川普政府曾在致國會通知中表示，總統已認定美國正與販毒集團「交戰」。但專家指出，即使是針對已確認的販毒者，草率處決仍屬非法。