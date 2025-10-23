聽新聞
促成加薩停火手法 難複製到俄烏

聯合報／ 國際中心／綜合報導
以色列軍方19日以哈瑪斯違反停火協議為由，對加薩實施多回合空襲。圖為從以色列望向加薩。路透
以色列軍方19日以哈瑪斯違反停火協議為由，對加薩實施多回合空襲。圖為從以色列望向加薩。路透

美俄峰會無限期擱置，顯示美國總統川普促成加薩停火的手法，難以複製到俄烏戰爭。

ＢＢＣ指出，川普特使威科夫說，以哈停火的關鍵，來自以色列無預警空襲在卡達的哈瑪斯談判代表。此舉激怒美國的阿拉伯盟友，也讓川普能對以色列總理內唐亞胡施壓。

川普長期親以色列，從他首任總統任期將美國大使館遷至耶路撒冷，到近期支持以色列空襲伊朗，讓川普在以色列的支持度甚至高於內唐亞胡，也讓川普對內唐亞胡擁有獨特影響力。加上川普與阿拉伯國家的政治與經濟聯繫，讓他有能力促成協議。

但俄烏情況大不相同。過去九個月，川普在施壓俄國總統普亭與烏克蘭總統澤倫斯基之間搖擺不定，毫無實質進展。

川普曾威脅制裁俄國能源出口，並提供烏克蘭更厲害的武器，但他知道這可能擾亂全球經濟甚至升高戰爭。

川普曾公開指責澤倫斯基，一度中斷與烏克蘭情報共享並暫停軍援，隨即又因歐洲盟友警告烏克蘭若崩潰恐動搖整個區域，讓川普撤回這些決定。

普亭則善於利用川普渴望達成協議且偏好面對面談判的特性來操縱他。當川普準備批准共和黨參議員支持的制裁俄國法案時，普亭同意與川普在阿拉斯加舉行峰會。該法案後來被擱置。

上周川普宣稱考慮提供烏克蘭戰斧巡弋飛彈，普亭隨即致電川普，而川普隨後宣布將在布達佩斯舉行美俄峰會。隔天川普在白宮接待澤倫斯基，據報川普施壓澤倫斯基割地停火。

川普堅稱他沒有被普亭玩弄。但澤倫斯基指出，「一旦烏克蘭獲得遠程武器的可能性減弱，俄羅斯對談判的興趣立刻就降低了」。

川普曾說一上任就能結束俄烏戰爭，如今他改口說，結束戰爭比他料想要困難。

相關新聞

諾貝爾和平獎出產國將淪戰場？川普劍指委內瑞拉 已授權CIA行動

美國總統川普（Donald Trump）自再度入主白宮以來，重新對委內瑞拉馬杜洛（Nicolás Maduro）政府採強硬態度。與此同時，當地局勢...

美前駐中大使：台灣議題不能讓步

美國總統川普和中國大陸國家主席習近平可望月底會面，美國前駐北京大使伯恩斯廿一日表示，美國絕不能同意中國的要求調整對台政策...

月底川習會 川普：仍有可能取消

美國總統川普預計月底與中國國家主席習近平見面，川普廿一日表示，他預期這次與習近平會面將達成「良好」貿易協議，但也示警說，...

俄立場不變 雙普二會生變 川普：不想浪費時間

美國總統川普日前宣布預計與俄羅斯總統普亭在匈牙利布達佩斯見面，不過白宮廿一日表示，川普近期沒有與普亭見面的計畫；川普廿一...

APEC峰會前 北韓射彈道飛彈

北韓廿二日發射多枚彈道飛彈，為數個月以來首見，距離美國總統川普等多國領袖赴南韓參加亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會僅一周。

