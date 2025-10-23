促成加薩停火手法 難複製到俄烏

美俄峰會無限期擱置，顯示美國總統川普促成加薩停火的手法，難以複製到俄烏戰爭。

ＢＢＣ指出，川普特使威科夫說，以哈停火的關鍵，來自以色列無預警空襲在卡達的哈瑪斯談判代表。此舉激怒美國的阿拉伯盟友，也讓川普能對以色列總理內唐亞胡施壓。

川普長期親以色列，從他首任總統任期將美國大使館遷至耶路撒冷，到近期支持以色列空襲伊朗，讓川普在以色列的支持度甚至高於內唐亞胡，也讓川普對內唐亞胡擁有獨特影響力。加上川普與阿拉伯國家的政治與經濟聯繫，讓他有能力促成協議。

但俄烏情況大不相同。過去九個月，川普在施壓俄國總統普亭與烏克蘭總統澤倫斯基之間搖擺不定，毫無實質進展。

川普曾威脅制裁俄國能源出口，並提供烏克蘭更厲害的武器，但他知道這可能擾亂全球經濟甚至升高戰爭。

川普曾公開指責澤倫斯基，一度中斷與烏克蘭情報共享並暫停軍援，隨即又因歐洲盟友警告烏克蘭若崩潰恐動搖整個區域，讓川普撤回這些決定。

普亭則善於利用川普渴望達成協議且偏好面對面談判的特性來操縱他。當川普準備批准共和黨參議員支持的制裁俄國法案時，普亭同意與川普在阿拉斯加舉行峰會。該法案後來被擱置。

上周川普宣稱考慮提供烏克蘭戰斧巡弋飛彈，普亭隨即致電川普，而川普隨後宣布將在布達佩斯舉行美俄峰會。隔天川普在白宮接待澤倫斯基，據報川普施壓澤倫斯基割地停火。

川普堅稱他沒有被普亭玩弄。但澤倫斯基指出，「一旦烏克蘭獲得遠程武器的可能性減弱，俄羅斯對談判的興趣立刻就降低了」。

川普曾說一上任就能結束俄烏戰爭，如今他改口說，結束戰爭比他料想要困難。