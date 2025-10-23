聽新聞
APEC峰會前 北韓射彈道飛彈

聯合報／ 編譯周辰陽高詣軒／綜合報導
北韓官媒朝中社今年一月七日發布的照片顯示，北韓試射一枚新型中程極音速彈道飛彈。（路透）
北韓官媒朝中社今年一月七日發布的照片顯示，北韓試射一枚新型中程極音速彈道飛彈。（路透）

北韓廿二日發射多枚彈道飛彈，為數個月以來首見，距離美國總統川普等多國領袖赴南韓參加亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會僅一周。

南韓聯合參謀本部指出，「偵測到數枚疑似短程彈道飛彈發射」。軍方表示，這些飛彈於當地時間上午八時十分從黃海北道中和地區發射。

這是南韓總統李在明六月就任以來，北韓首次進行這類發射。北韓上次試射彈道飛彈是在今年五月。

川普預定十月廿九日抵達南韓參加ＡＰＥＣ峰會，他已表示希望與北韓領導人金正恩會面。北韓官媒表示，金正恩對未來談判「持開放態度」，前提是美國必須不再要求北韓放棄核武。

北韓發射飛彈，也讓廿一日剛就任日相的高市早苗臨時改變行程聽取報告，而飛彈未飛到日本領海或專屬經濟區，目前未接獲受害資訊。

在國防上，高市已說希望深化與華府的安全連結。川普將在廿七日訪問日本，消息人士說，高市與川普會晤時將表達日本願意加速增進國防，但不會承諾任何新的國防開支目標。

目前日本正推動一項至二○二七年的五年防衛擴充計畫，作為國家安全戰略的一部分，內容包括將年度防衛預算提升至國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之二。

高市政府希望提前啟動對二○二七年後防衛戰略的檢討，未來可能涉及更大規模軍事支出。

路透報導，高市的政府也開始敲定一項採購方案，涵蓋美國皮卡車、黃豆和天然氣，以在下周的貿易和安全會談上提交給川普。

