COP30將登場 聯合國秘書長稱升溫逾1.5度已不可避免

中央社／ 日內瓦22日綜合外電報導

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，現在已經很明顯，將氣溫升幅控制在高出工業化前水準攝氏1.5度以內的努力，短期內將會失敗。

法新社報導，巴西下個月將舉行聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），古特瑞斯在會議登場前指出，升溫超過1.5度將帶來「毀滅性」但可預期的影響。

他在日內瓦聯合國世界氣象組織（WMO）的天氣與氣候機構表示：「有一件事已經很清楚：在未來幾年內，我們無法將全球暖化限制在1.5度以下。」

「超標如今已不可避免。這意味著未來幾年內，我們將經歷一段時間高於1.5度的狀態，規模或大或小，強度或高或低。」

不過，古特瑞斯也強調，只要出現「典範轉移」且各國領袖認真看待這個問題，積極推動溫室氣體淨零排放，「根據我見過的所有科學家的說法，1.5度目標在本世紀結束前仍可能達成」。

古特瑞斯同時強調，必須「對抗錯誤資訊、假消息、網路騷擾及漂綠行為」，並稱「科學家與研究人員絕不應該害怕說出事實」。

美國總統川普（Donald Trump）上月在紐約聯合國總部演說時支持化石燃料、嘲諷綠色科技，古特瑞斯這番言論將被某些人看成是在回應川普的說法。

聯合國 科學家 川普

延伸閱讀

川普促以哈協議 為何俄烏停火卻一波三折？BBC分析籌碼多寡有別

諾貝爾和平獎出產國將淪戰場？川普劍指委內瑞拉 已授權CIA行動

高市下周會晤川普 擬提議採購美國皮卡、黃豆和天然氣

是否談國防開支？日相高市早苗下周會川普 傳將提3大採購方案

相關新聞

諾貝爾和平獎出產國將淪戰場？川普劍指委內瑞拉 已授權CIA行動

美國總統川普（Donald Trump）自再度入主白宮以來，重新對委內瑞拉馬杜洛（Nicolás Maduro）政府採強硬態度。與此同時，當地局勢...

美前駐中大使：台灣議題不能讓步

美國總統川普和中國大陸國家主席習近平可望月底會面，美國前駐北京大使伯恩斯廿一日表示，美國絕不能同意中國的要求調整對台政策...

月底川習會 川普：仍有可能取消

美國總統川普預計月底與中國國家主席習近平見面，川普廿一日表示，他預期這次與習近平會面將達成「良好」貿易協議，但也示警說，...

俄立場不變 雙普二會生變 川普：不想浪費時間

美國總統川普日前宣布預計與俄羅斯總統普亭在匈牙利布達佩斯見面，不過白宮廿一日表示，川普近期沒有與普亭見面的計畫；川普廿一...

促成加薩停火手法 難複製到俄烏

美俄峰會無限期擱置，顯示美國總統川普促成加薩停火的手法，難以複製到俄烏戰爭。

APEC峰會前 北韓射彈道飛彈

北韓廿二日發射多枚彈道飛彈，為數個月以來首見，距離美國總統川普等多國領袖赴南韓參加亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會僅一周。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。