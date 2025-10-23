聽新聞
0:00 / 0:00

俄立場不變 雙普二會生變 川普：不想浪費時間

聯合報／ 記者陳熙文、編譯周辰陽／綜合報導
美俄領袖川普（右）及普亭（左）日前高調宣布近日要在匈牙利見面，但21日出現大轉彎，俄方拒絕停止進攻烏克蘭，使「雙普會」破局。（路透）
美俄領袖川普（右）及普亭（左）日前高調宣布近日要在匈牙利見面，但21日出現大轉彎，俄方拒絕停止進攻烏克蘭，使「雙普會」破局。（路透）

美國總統川普日前宣布預計與俄羅斯總統普亭在匈牙利布達佩斯見面，不過白宮廿一日表示，川普近期沒有與普亭見面的計畫；川普廿一日也說，他不希望浪費時間，擬在接下來兩天公布川普政府對俄烏戰爭的新構想。

為推進俄烏和談，川普八月與普亭在阿拉斯加會面，並未取得重大進度；川普日前又宣布，將與普亭在布達佩斯見面，以期能否結束俄烏戰爭。

美國國務卿魯比歐廿日為此與拉夫羅夫通話。不過，兩人通話後，紐約時報報導，白宮官員指出，川普近期沒有與普亭見面計畫。

華爾街日報報導，俄國依舊堅持立場，即要求烏克蘭在任何協議中交出整個頓巴斯地區。魯比歐事後向白宮官員簡報指出，與普亭即刻舉行峰會不太可能在和平談判上取得積極成果。

川普廿一日被媒體問及相關問題，針對他與普亭的會面是否已取消，川普說，他不想要一場浪費時間的會議，他會看接下來事情怎麼發展。川普指出，他還沒做出最後決定，政府會在接下來兩天公布他們計畫怎麼做。

川普說，普亭希望戰爭結束，烏克蘭總統澤倫斯基也同樣希望戰爭結束，「我認為戰爭會結束」。

魯比歐與拉夫羅夫皆預定出席廿六日起在馬來西亞舉行的東協峰會，但暫無雙邊會面安排。川普上周五與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮見面，會後川普表示希望兩國原地停戰；多家報導也指出，川普在會面中施壓澤倫斯基，要求烏克蘭放棄收復失土並割讓整個頓巴斯地區。

歐洲多國領袖與澤倫斯基近日則發布共同聲明，支持川普希望立即停戰立場，也認為現在的戰線應作為俄烏兩國談判起點。但俄國外長拉夫羅夫廿一日說，俄國不接受在當前戰線停戰。

延伸閱讀

川普促以哈協議 為何俄烏停火卻一波三折？BBC分析籌碼多寡有別

高市下周會晤川普 擬提議採購美國皮卡、黃豆和天然氣

俄重申和平條件！外媒揭「非正式文件」內容 要掌控烏克蘭頓巴斯

川普稱預計達成貿易協議、又稱川習會未必成局 陸外交部回應

相關新聞

諾貝爾和平獎出產國將淪戰場？川普劍指委內瑞拉 已授權CIA行動

美國總統川普（Donald Trump）自再度入主白宮以來，重新對委內瑞拉馬杜洛（Nicolás Maduro）政府採強硬態度。與此同時，當地局勢...

美前駐中大使：台灣議題不能讓步

美國總統川普和中國大陸國家主席習近平可望月底會面，美國前駐北京大使伯恩斯廿一日表示，美國絕不能同意中國的要求調整對台政策...

月底川習會 川普：仍有可能取消

美國總統川普預計月底與中國國家主席習近平見面，川普廿一日表示，他預期這次與習近平會面將達成「良好」貿易協議，但也示警說，...

俄立場不變 雙普二會生變 川普：不想浪費時間

美國總統川普日前宣布預計與俄羅斯總統普亭在匈牙利布達佩斯見面，不過白宮廿一日表示，川普近期沒有與普亭見面的計畫；川普廿一...

促成加薩停火手法 難複製到俄烏

美俄峰會無限期擱置，顯示美國總統川普促成加薩停火的手法，難以複製到俄烏戰爭。

APEC峰會前 北韓射彈道飛彈

北韓廿二日發射多枚彈道飛彈，為數個月以來首見，距離美國總統川普等多國領袖赴南韓參加亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會僅一周。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。