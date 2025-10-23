月底川習會 川普：仍有可能取消

美國總統川普預計月底與中國國家主席習近平見面，川普廿一日表示，他預期這次與習近平會面將達成「良好」貿易協議，但也示警說，這場高度矚目的會談仍有可能取消。

川普廿一日在白宮與共和黨籍參議員共進午餐，他在致詞時表示，他將在二周後與習近平於南韓見面，兩人準備討論很多議題；中國方面希望討論他們可能被課徵百分之一五七關稅，這個關稅稅率比他們預期的高出一點。

川普說，美中雙方互動良好，他也預期美中談判會很順利。他也提到美國與日本、南韓和歐洲國家都達成協議，全是因為美國向他們課徵關稅；他強調，關稅等於國家安全。

川普表示，他與習近平關係很好，他希望與習近平達成很好的協議，也希望習近平能為中國達成很好的貿易協議，不過，美中之間達成的協議必須要公平。

川普說，中國長年來從美國賺取很多錢，而美國什麼錢都沒有賺到，是一面倒的情況；他還說，中國剝削美國賺取而來的錢，打造出中國軍隊。

川普重申，美中必須達成公平的協議。他認為，川習會將非常成功，很多人也引頸期盼這場會面。但他話鋒一轉又說，川習會「也可能不會發生」，例如有人可能會說，「我不想見面，氣氛太僵了」，但其實情況並不糟。川普說，這只是公事而已。

彭博報導，在川習會面前，美國財政部長貝森特預料將在本周末和中方對口官員討論，如何降低雙方貿易緊張情勢。中國最近宣布對稀土材料出口實施新限制，而川普則威脅要大幅提高中國商品關稅。

川普先前說，稀土、關稅、芬太尼、黃豆和台灣問題，都可能列入會談議程。

川普九月十九日首次宣布，將在南韓與習近平會面，這會是川普重返白宮以來兩人首度見面，並表示預計二○二六年初造訪中國。不過，中國本月稍早宣布擴大管制稀土出口後，川普一度威脅取消與習近平會面並對中國祭出高額關稅，後來又改口。