美前駐中大使：台灣議題不能讓步

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國總統川普和中國大陸國家主席習近平可望月底會面，美國前駐北京大使伯恩斯廿一日表示，美國絕不能同意中國的要求調整對台政策，連一絲讓步暗示都不該給，一旦觸及這些紅線，談判註定失敗。

伯恩斯二○二二年抵北京赴任，當時美中已因中國人權紀錄、貿易及南海等議題緊繃。四年任期中，經歷聯邦眾議院時任議長裴洛西訪台餘波及中國偵察氣球飛越美國事件。

中央社報導，伯恩斯於華府智庫「大西洋理事會」就「川習」會可能的發展強調，「美國不應屈服於中國公開提出的要求，這一點非常重要」。

他指出，媒體報導北京要求美國停止或放寬對軍民兩用技術的出口管制與制裁，這些正是中國迫切希望從美國企業獲得的技術，「我們不應該輕易讓步」。他說，前拜登總統決定對先進半導體實施出口管制，就是不希望這項技術落入共軍手中。

伯恩斯指出，中方這段時間也不斷表態，企圖推動美國調整對台政策。華爾街日報九月報導，習近平希望美方表述從「不支持台獨」改為「反對台獨」。

對此，伯恩斯表示，美國連一點退讓的暗示都不該給，「自一九七二年二月以來，我們對這個議題的立場一直極為一致，歷任美國總統都遵循『一中政策』，包括一九七九年一月一日生效的『台灣關係法』，以及美國對台灣、台灣人民與台灣政府所承擔的義務」。

他認為，這些議題將是紅線，「我實在難以相信現任政府會走到那一步，但有必要明確重申這點」。因為近幾個月來，中國在這些議題上強烈表態。

伯恩斯說，美中領導人見面是好事，「沒有聯繫管道就會有狀況」。他回憶，二○二二年八月裴洛西訪台後，中方中斷美中八個溝通管道長達三個月，雙邊重啟溝通時，一個奇怪的氣球卻飄過美國國土。拜登下令擊落氣球後，北京召見伯恩斯，要求美國「為擊落氣球引發危機」負責，隨後中方又抵制接下來三年的會議。

伯恩斯說，當財政部長、國務卿、國防部長、貿易代表或大使無法溝通，對雙邊關係沒幫助。

相關新聞

諾貝爾和平獎出產國將淪戰場？川普劍指委內瑞拉 已授權CIA行動

美國總統川普（Donald Trump）自再度入主白宮以來，重新對委內瑞拉馬杜洛（Nicolás Maduro）政府採強硬態度。與此同時，當地局勢...

美國總統川普和中國大陸國家主席習近平可望月底會面，美國前駐北京大使伯恩斯廿一日表示，美國絕不能同意中國的要求調整對台政策...

月底川習會 川普：仍有可能取消

美國總統川普預計月底與中國國家主席習近平見面，川普廿一日表示，他預期這次與習近平會面將達成「良好」貿易協議，但也示警說，...

俄立場不變 雙普二會生變 川普：不想浪費時間

美國總統川普日前宣布預計與俄羅斯總統普亭在匈牙利布達佩斯見面，不過白宮廿一日表示，川普近期沒有與普亭見面的計畫；川普廿一...

促成加薩停火手法 難複製到俄烏

美俄峰會無限期擱置，顯示美國總統川普促成加薩停火的手法，難以複製到俄烏戰爭。

APEC峰會前 北韓射彈道飛彈

北韓廿二日發射多枚彈道飛彈，為數個月以來首見，距離美國總統川普等多國領袖赴南韓參加亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會僅一周。

