緬甸詐騙園區用星鏈 SpaceX稱切斷2500多組裝置服務

中央社／ 仰光22日綜合外電報導

法新社披露緬甸詐騙產業大量使用太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈」（Starlink）衛星網路終端機後，該公司今天稱已辨識出詐騙中心內逾2500組星鏈裝置並切斷服務。

與此同時，當局持續對緬甸最大詐騙園區之一的「KK園區」展開取締，法新社記者目擊上千人逃離這處位於泰國邊境的園區。

法新社本月的調查揭露，儘管當局今年稍早曾高調查緝，緬甸詐騙中心仍不斷大興土木，特別是在緬甸邊境的米瓦迪（Myawaddy）。

許多詐騙中心在鄰國泰國切斷其網路和電力後，似乎在屋頂上安裝大量星鏈網路接收器。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX公司的星鏈業務營運副總裁德雷爾（Lauren Dreyer）今天在社群平台X寫道：「SpaceX主動在緬甸疑似『詐騙中心』附近辨識出超過2500組星鏈裝置，並使其無法運作。」

緬甸軍方本週宣布曾突襲KK園區，並查獲30組星鏈終端機。這只占當地使用數量的一小部分。

法新社記者今天則目擊，有超過1000人正以步行、機車或擠上皮卡車等方式撤離KK園區。其中一名離開KK園區的員工表示，取締行動正在進行中。

詐騙 緬甸 星鏈

