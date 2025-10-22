川普下周訪日會談高市早苗 日本新外相：將展現強化防衛決心

日本新任外務大臣茂木敏充今天表示，美國總統川普下週訪日時，日本政府將展現其決心，進一步強化防衛力量，以迅速因應戰爭樣態的變化與區域緊張局勢的升高。

美聯社報導，川普預定28日與日本首位女性首相高市早苗會談。高市早苗於昨天正式就任首相，此前數週一直深陷自民黨內部的政治角力。她上任僅數日，便將迎來重大的外交考驗—川普到訪以及兩場區域峰會。

茂木表示：「我們正全力準備迎接川普總統到訪。」

他指出，川普將於10月27日至29日訪日，將與高市早苗首次會晤，希望這次會晤能成為兩位領導人加強日美同盟並建立個人互信關係的契機。

茂木並表示，日本希望在加強與韓國的合作之餘，也與澳洲、菲律賓等區域夥伴共同推進合作，同時尋求與中國建立穩定且具建設性的關係。

目前，日本正推動一項至2027年的5年防衛擴充計畫，作為其國家安全戰略的一部分，內容包括將年度防衛預算提升至國內生產毛額（GDP）的2%。該戰略亦強調發展長程導彈的「反擊能力」，標誌著日本在戰後和平憲法下「專守防衛」原則上的重大轉變。

高市早苗政府希望提前啟動對2027年後防衛戰略的檢討，未來可能涉及更大規模的軍事支出。執政自民黨與右翼「日本維新會」的新聯盟—取代了先前與溫和中間派公明黨的合作—引發外界擔憂，高市早苗這位安全強硬派領袖可能推動日本在修訂後戰略中扮演更多攻擊性角色。

茂木指出，日本進一步強化軍事能力至關重要，以因應如烏克蘭戰爭中出現的無人機群作戰等新型戰爭，以及網路攻擊等威脅。他表示，在穩步推進現行5年軍備擴充計畫的同時，政府也將檢討其內容，「並希望能向美方明確傳達我們的計畫」。

外界預期，川普將在會談中要求日本將防衛支出提升至北約（NATO）標準的GDP5%，並增加購買昂貴的美製武器，以及為駐日約5萬名美軍分擔更多經費。