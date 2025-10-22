高市早苗成日本首相 第一先生自稱「低調丈夫」：想以做飯支持妻子

快訊

中央社／ 東京22日綜合外電報導
日本自民黨總裁高市早苗被國會指名為第104任首相，而且是日本第一位女首相。 美聯社
日本自民黨總裁高市早苗昨天被國會指名為第104任首相，而且是日本第一位女首相，她的先生山本拓受訪表示，他希望作為「低調丈夫」來支持妻子，要為太太煮飯並遠離鎂光燈。

現年73歲的山本拓1990年首度當選日本眾議院議員，並當過8屆眾議員，他去年10月又以無黨籍身分角逐眾議員，不過最終落選。

福井電視台昨天報導，山本拓說道：「不同於西方，配偶最好遠離鎂光燈。」

朝日新聞、富士電視台等媒體報導，他還提到：「我想作為『低調丈夫』來提供堅實支持，以確保我的存在不會成為障礙。」

山本拓2004年與高市早苗結婚，直到2017年兩人以「政治理念相左」為由離婚，但他仍全力支持高市在2021年角逐自民黨總裁，兩人也於當年再婚。

山本拓告訴媒體，他想運用自身的政治歷練幫助妻子，自己也擅長烹飪，所以同樣想以做飯來支持她。

日本經濟新聞報導，山本拓今年因為腦梗塞病倒，據傳高市早苗一邊照料先生，一邊進行政治活動。

