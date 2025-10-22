高市下周會晤川普 擬提議採購美國皮卡、黃豆和天然氣

路透22日獨家報導，2名消息人士說，日本新首相高市早苗的政府已開始敲定一項採購方案，涵蓋美國皮卡車、黃豆和天然氣，以在下周的貿易和安全會談上提交給美國總統川普。

但熟悉相關籌備的知情人士說，高市不會在下周「川高會」承諾任何新的國防開支目標。川普下周預料進行他回任後首次訪日，屆時將在東京舉行川高會。上任日相石破茂政府已和美國達成協議，要投資美國高達5500億美元換取降低汽車關稅。

高市在21日就任的記者會說，與美國的同盟是日本外交和安全政策基石。一名日本政府發言人被問到前述籌畫中的採購方案及潛在投資時說，要評論川普來訪期間的任何討論還為時過早。白宮則未立即回應路透置評請求。

消息人士透露，高市計畫提供川普的好處包括採購福特F-150皮卡車，這也是川普曾拋出的構想。高市還將提出一項增購美國黃豆協議；美國商務部長盧特尼克上周與日本對口官員通話時，就提出這項要求。中國大陸對美國黃豆進口管控已傷害仰賴亞洲市場的美國農民；美國對中黃豆出口9月歸零，是將近7年來首次。

一名消息人士說，日本可能減購巴西黃豆以從美國進口更多。福特F-150則是為較寬的美國道路設計，可能在日本當掃雪機使用。

消息人士指，日本也計畫購買更多美國液化天然氣，但這些天然氣目前不會來自川普提倡的阿拉斯加天然氣管線計畫。官員也將基於美日協議，提出一份投資計畫候選清單；美日政府均將研議該清單，再由川普最終選定。

先前競選自民黨總裁的5名候選人，僅高市曾暗示給予美國大部分投資回報的美日貿易協議不公平。但高市當選後說，將遵守該協議。另一名日本政府消息人士說，就算是9、1分帳，若投資風險低，仍是合理生意。

在國防上，高市已說希望深化與華府的安全連結。一名消息人士說，高市將在下周的會晤表達日本願意加速增進國防，使其超越2027年讓國防開支達GDP 2%的目標。

高市21日已說，將指示國防官員檢討3份2022年戰略文件。高市當選首相前曾說，依據2022年12月發布的3份戰略文件，日本正以國防開支增加到GDP 2%的政策穩步強化國防能力。

川普預定27至29日訪日。他與高市也預料前往馬來西亞出席26日起召開的東協會議，其後造訪亞太經合會峰會地主國南韓。