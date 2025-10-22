是否談國防開支？日相高市早苗下周會川普 傳將提3大採購方案

路透社報導，兩名消息人士表示，日本首相高市早苗上任後，其政府今天已開始敲定一項包括美國皮卡、黃豆和天然氣的採購方案，預計下週在貿易及安全會談時向美國總統川普提出。

然而，其中一名了解協商準備情況的消息人士表示，高市在會談中不會承諾任何新的國防開支目標，即使華府正敦促日本及其他盟友承擔更多責任。

下週初，川普將在連任後首次訪日，屆時將與高市在東京會晤。在此次會談前，前任首相石破茂同意對美國投資高達5500億美元以換取美國降低汽車關稅。

高市昨天在首次以首相身分舉行的就職記者會上表示：「與美國的同盟關係是日本外交與安全政策的基石。」

針對預計提出的採購方案及潛在投資，當被問及相關討論時，日本政府發言人回應：「在川普總統訪日時評論相關協商，未免言之過早。」

白宮並未立即回應置評請求。

消息人士透露，高市預計在首次重大外交考驗中向川普提出的「甜頭」，包括購買福特F150皮卡（FordF150 pickup truck）——這一想法由川普提出——以及同意進口更多美國黃豆，後者是美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）上週與日本官員通話時提出的要求。由於未獲授權對媒體發言，這些消息人士要求匿名。

中國對美國黃豆進口設限，已對依賴亞洲市場的美國農民造成衝擊。今年9月，美國對中國的黃豆出口近七年來首次歸零。

一位消息人士指出，為了增加美國黃豆進口，日本可能減少向巴西採購黃豆。美國黃豆目前已占日本消費量的7成。

設計較適合美國寬敞道路的F-150皮卡，可能在日本用作鏟雪車。

上述消息人士補充，日本也計劃購買更多美國液化天然氣（LNG），但目前不包括在川普主推的阿拉斯加天然氣管線專案。官員預計還會提交一份根據5500億美元協議擬定的投資候選計畫清單，在雙方政府檢視後，由川普做最終定奪。

在自民黨總裁選舉期間，高市是5名候選人中唯一質疑該協議分配美方收益過高不公平的人。她勝選後則表示會履行協議。

另一名日本政府消息人士說：「即使利潤分配是一比九，只要風險低，仍然合理。」

在國防方面，這位立場強硬的保守派首相表示，希望深化與華府的安全合作。日本已經是美國在全球規模最大的軍事部署國，境內包含一艘美國航母、美國海軍陸戰隊遠征部隊及大量戰機。

根據首位消息人士說法，高市下週會談時將表達日本願意加速強化國防、甚至超越2027年GDP占比2%的目標。

高市昨天也表示，她將指示國防部官員檢視2022年制定的三份戰略文件，這三份文件是戰後日本最大規模軍事擴建的政策基礎。

今天被問及日本是否會調整國安戰略文件時，外相茂木敏充表示：「這不是金額或GDP比率的問題，關鍵在於國防能力的實質內容。」

川普預計27日抵達日本、28日離境，其間也將晉見德仁天皇。川普與高市也預計前往馬來西亞，出席東協（ASEAN）26日登場的會議，之後還將赴南韓參加亞太經濟合作會議（APEC）高峰會。