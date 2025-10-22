快訊

法國禍不單行…羅浮宮才爆珠寶竊案 再傳陸女偷法博物館「6公斤黃金」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
法國羅浮宮爆出震驚全球的珠寶竊案後，法國警方21日證實，9月1名24歲大陸籍女子闖入巴黎國家自然歷史博物館（Natural History Museum）並偷走了約6公斤、總價值約150萬歐元的黃金。圖／取自揚子晚報
法國羅浮宮爆出震驚全球的珠寶竊案後，法國警方21日證實，1個月前有1名24歲陸籍女子闖入巴黎國家自然歷史博物館（Natural History Museum）並偷走了約6公斤、總價值約150萬歐元（約新台幣5,430萬元）的黃金，她最後在西班牙的機場試圖將黃金碎片運回大陸時遭逮。

新民晚報報導，巴黎檢察院證實，劫匪疑似使用切割機進入館內、破壞展櫃，盜走博物館收藏的多件黃金。法國國家自然歷史博物館總部位於巴黎五區的巴黎植物園內，包含一系列科學展館，還有溫室、動物園和圖書館。9月16日早晨，抵達博物館的清潔工發現金塊失蹤。

劫匪很可能是在夜間使用切割機進入建築內部，因為1扇安全門被鋸開，博物館樓梯間內也發現了此類工具。巴黎檢察院表示：「在出入口處發現了被破壞的痕跡。」

犯罪分子隨後前往地質與礦物展廳，盯上了1個裝有多塊黃金塊的防彈展櫃。展櫃前的說明顯示：「這些是博物館保存的天然原金樣本」，劫匪用噴燈燒穿了玻璃，最終得手。

副館長斯庫里奧斯（Emmanuel Skoulios）表示，共有4到5塊黃金塊被盜，其中部分可追溯至18至19世紀，總重量約6公斤，其中一塊重達5公斤，有足球大小，購於20年前。

博物館團隊指出，如果僅以黃金原料的價格計算，失竊標本的價值約為60萬歐元，但它們有無法估量的文化遺產價值。出於安全和調查原因，地質與礦物學展廳將「將繼續對公眾關閉，直至另行通知，並實施嚴格監控。」

檢方表示，此案已移交法國警方，以「有組織團夥盜竊」罪展開調查。博物館方面則將進行「一次精確清點」，以確定損失情況。警方表示，根據調查初步結果，劫匪「是非常專業的團隊，裝備精良，擁有破壞安全展櫃所需的一切工具。」

德國之聲中文網報導，根據巴黎檢察官貝庫奧（ Laure Beccuau）的通報，9月30日，1名24歲的大陸女子盜竊巴黎自然歷史博物館展品，後在西班牙巴塞隆納被捕。

涉案大陸女子於10月13日被移交給法國當局，當日即被控「盜竊和刑事共謀」罪，被法國警方拘留。調查顯示，在巴黎作案後，這名女子當天就離開法國。

檢察官表示，該女子被捕時正試圖處理近1公斤的熔化金塊，但檢方未提供更多細節。

