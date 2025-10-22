今年來最嚴重…白俄私菸氣球又闖立陶宛 維爾紐斯機場一度關閉

立陶宛政府表示，昨天晚間大批來自白俄羅斯、夾帶私菸的氣象氣球闖入立陶宛空域，導致首都維爾紐斯機場一度關閉、航班全面暫停。這被視為今年以來最嚴重的一次氣球走私事件，當局表示將強化邊境監控。

立陶宛國家危機管理中心（National CrisisManagement Centre，NCMC）指出，21日晚間起監測到數十個可疑氣球自白俄邊境方向進入立陶宛境內，部分朝維爾紐斯（Vilnius）機場飛行。為確保民航安全，機場於當晚10時23分暫時關閉機場空域，航班全數停飛。機場於今天清晨6時30分恢復運作。

氣球已經在包含維爾紐斯的5個地區被發現，目前至少尋獲8顆氣球並拘捕1名涉案人士。當局研判，氣球是由多個地點協調放飛，屬大規模、有組織的走私行動。

根據維爾紐斯機場統計，此次事件影響超過4000名旅客，約30個航班受波及。其中14班入境航班被迫改降其他機場，有10班航班取消，1架飛機折返出發地。

事件發生後，立陶宛政府為安全起見，一度關閉與白俄羅斯接壤的2個邊境通關點。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，總統首席顧問馬圖利奧尼斯（Deividas Matulionis）表示，若白俄羅斯持續放飛用於走私的氣象氣球，立陶宛不排除長期關閉邊界的可能。他指出，政府部門應在與白俄當局交涉時採取更強硬立場，明確警告若事件重演，邊界將可能全面封鎖。

馬圖利奧尼斯說，這次事件顯示立陶宛需加速建立邊境偵測系統，確保能提前發現進入空域的氣球。他也坦言，擊落氣球比處理無人機更為複雜，因此應採取多元手段，包括加重相關刑責、加快回收墜落氣球，以降低犯罪吸引力。

馬圖利奧尼斯指出，氣球若低飛接近地面，邊防部門可直接予以攔截；但若在3至6公里高空飛行，則須由軍方採取行動。他強調，這些氣球多搭載10多公斤重的貨物，若從高空墜落也可能對地面造成實質威脅，警方應在走私者抵達前迅速控制現場。

立陶宛國家安全委員會預定今天召開會議，評估事件影響並研擬後續防範措施。

立陶宛近月多次通報類似入侵情況，9月9日、11日與25日均有氣球事件，10月初也曾因此暫時關閉機場。當局強調，將持續強化邊境監控與空防措施，以防止走私活動再度升高。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康