波蘭與羅馬尼亞聯手 破獲俄羅斯爆炸包裹陰謀

中央社／ 華沙21日綜合外電報導

波蘭有關當局今天表示，波蘭與羅馬尼亞拘留了8名涉嫌代表俄羅斯策劃破壞活動的人員，其中3人涉及一項新的陰謀，企圖將爆炸包裹寄往烏克蘭。

路透社報導，2024年歐洲境內由DHL與DPD快遞公司運送的包裹曾發生爆炸，歐洲官員先前指控俄羅斯是幕後黑手，安全機構表示，這是俄羅斯策畫在飛往美國的貨運航班上引爆爆裂物的測試之一。俄羅斯否認有這類計畫。

波蘭表示，近來遭縱火與網路攻擊等手段襲擊，認為這是俄羅斯發動的「混合戰」，目的在破壞在俄烏戰爭中支持基輔的國家穩定。莫斯科當局否認相關指控。

波蘭特別服務協調辦公室（Special ServicesCoordinator）發言人多布林斯基（Jacek Dobrzynski）向媒體表示：「初步資訊顯示，他們建立了一條路線，打算經由波蘭與羅馬尼亞將爆裂物運往烏克蘭。」

「其中一人是21歲的烏克蘭人，他是在華沙附近遭逮捕。他的同夥在前往羅馬尼亞途中，在布加勒斯特（Bucharest）遭羅馬尼亞特種部門逮捕。」

波蘭國家檢察署（Polish National Prosecutor's Office）表示，這批貨物原本預計將在運輸途中自燃或爆炸，相關行動的目的在於恐嚇民眾，並破壞支持烏克蘭的歐盟國家穩定。

羅馬尼亞組織犯罪暨恐怖主義調查局（DIICOT）證實，10月16日，兩名烏克蘭公民因涉嫌企圖採取破壞行為而被拘留。

DIICOT檢察官表示，10月15日，兩名犯嫌將裝有自製裝置的兩個包裹留在一家國際快遞公司，企圖引發火災摧毀這棟建物。

DIICOT檢察官在聲明中又說：「這些裝置遭專家拆除。他們（犯嫌）目前遭拘留30天。」

羅馬尼亞情報局（SRI）表示，當局已「阻止兩名烏克蘭公民在俄羅斯情報部門部分代表的直接協調下，在國家領土採取新的破壞行動，他們的目標是縱火摧毀布加勒斯特NOVA POST公司的辦公室」。

多布林斯基也表示，近幾個月來，波蘭國內安全局（Internal Security Agency）總共拘留了55名替俄羅斯情報部門行事、損害波蘭利益的人。

