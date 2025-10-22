傳沙國王儲下月訪華府 爭取與美簽安全協議

消息人士今天透露，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼下月將赴美國訪問3天，期間在華府會晤美國總統川普。

消息人士指出，沙國實質領導人穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）預定11月17日抵達華府，隔日與川普見面，將討論政治、經濟及安全議題。

40歲的王儲，自2018年沙國特務人員於伊斯坦堡領事館內謀殺並肢解沙國異議記者暨華盛頓郵報專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi）之後，一直未曾造訪美國。

目前正值川普斡旋促成加薩（Gaza）脆弱停火協議生效，沙國對此表示熱烈歡迎之際，王儲訪問華府消息也適時透露。

有媒體報導指出，在川普本月發布行政命令，內容承諾協防中東卡達免受攻擊後，作為卡達鄰國的沙烏地，也有意爭取與美國簽署安全協議。

川普今年5月造訪沙國，受到隆重接待，雙方宣布高達6000億美元的協議，範圍從國防到人工智慧（AI）等多項領域的合作。