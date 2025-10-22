日相高市布局官邸人事 國家安全保障局長成最大驚喜

日本首相高市早苗配合新內閣上任，也更換首相官邸主要幹部。日媒點出高市與前首相安倍晉三布局人事的相似處，並分析國家安全保障局（NSS）局長的人事是最大「驚喜」。

高市昨天就任日本第104任首相，她與其他閣員當天分別經過任命與認證儀式後，新內閣正式啟動。

綜合「讀賣新聞」、共同社、時事通信社報導，高市昨天召開內閣會議時也敲定其他重要人事，像是任命前內閣官房副長官補市川惠一，出任國家安全保障局長。

高市計劃提前修訂包含「國家安全保障戰略」在內的安全保障相關3文件，並推動廢除防衛裝備移轉限定於非戰鬥用途「5類型」的規定，以及制定「間諜防止法」等政策。市川將是統整這些政策的核心負責人。

國家安全保障局負責統籌日本外交與國防政策，日本國家安全保障會議（類似美國國家安全會議）的事務局即是國家安全保障局。

日本內閣本月10日已經通過市川出任駐印尼大使的人事案，不過高市政府昨天推翻這項人事案，決定讓市川接任國家安全保障局長。而市川的前手岡野正敬，在職9個月後就被撤換，也相當罕見。

高市周邊的消息人士分析，「只要被認為適任，即使手法強硬也會起用，這就是高市的作風。」

市川是外務省（相當於外交部）出身，曾經參與起草安倍倡議的「自由開放的印度太平洋」等外交戰略。報導指出，這對於將繼承安倍外交與國防路線的高市而言，市川是最適合的人。

另外，高市承襲安倍的作法，也體現在其他官邸人事上。高市這次任命前警察廳長官（相當於警政署長）露木康浩擔任內閣官房副長官，以及前經濟產業事務次官飯田祐二出任首相秘書官。

而安倍執政時曾延攬警察廳出身的杉田和博，與經濟產業省出身的今井尚哉，分別擔任官房副長官與首相秘書官，主掌官邸幕僚運作。

首相官邸相關人士透露，「警察官僚負責危機管理，扮演『防守』角色；經產官僚負責提出政策，擔任『進攻』角色」。

相比之下，石破茂內閣時期，則是由總務省與防衛省出身的官員搭檔。

另外，高市還從民間延攬曾任航空自衛隊補給本部長的尾上定正，出任國家安全保障方面的首相輔佐官。據悉，這也與安倍時期重用「制服組」（武官）的作風相似。

高市起用5名首相輔佐官，包含尾上定正、自民黨眾議員井上貴博負責地方未來戰略、日本維新會眾議員遠藤敬負責推動聯合執政、自民黨眾議員松島綠負責外國人政策、前復興廳事務次官宇野善昌負責國土強韌等領域。

首相輔佐官負責協助規劃與擬定內閣重要政策之中，特定領域的政策，根據其專業領域與經驗，扮演類似首相智囊團的角色。日本首相最多能任命5名首相輔佐官，並能延攬國會議員以外的人士出任。