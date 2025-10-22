報告：中俄等國5年來 屢次阻擋聯合國人權經費

根據非營利組織國際人權服務社的報告，由中國和俄羅斯領導的一小群國家，在過去5年間多次試圖阻擋聯合國人權相關工作的資金。

路透社報導，報告指出，曾有提議大幅削減聯合國人權辦公室預算，甚至取消部分聯合國調查的資金，報告稱此舉是對預算流程武器化。

雖然這些在聯合國閉門會議中的嘗試未能成功，但報告撰稿人表示擔憂，因為此時聯合國正面臨財務危機，且美國總統川普政府逐步退出多邊主義。

這份名為「聯合國預算之爭」（Budget Battles at theUN）、長達97頁報告的撰稿人之一達特（AngeliDatt）表示：「中國與俄羅斯提出的提案明顯是為了削弱聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）。」

中國和俄羅斯駐聯合國代表團未立即做出回應。

國際人權服務社（International Service for HumanRights）負責中國和拉丁美洲事務的專案經理大衛（Raphael Viana David）表示，這些提案開創危險的先例，凸顯出「將不干涉內政置於人權之上」的趨勢。

美國曾是日內瓦聯合國人權理事會（Human RightsCouncil）中最積極的成員之一，但在川普政府領導下選擇退出，聲稱該機構偏袒反對以色列的立場。

報告指出：「這將在聯合國進行關鍵結構性改革之際，為中國與俄羅斯在預算流程中施加更多影響力騰出空間。」

報告所附的動議摘要表明，中國和俄羅斯2021年聯手提出一項提案，要求切斷對日內瓦人權理事會所設約17項專案的所有資金來源。

由中國、俄羅斯等國在2024年支持的另一項提案，旨在停止撥付用於調查伊朗、北韓、烏克蘭、白俄羅斯、厄利垂亞、蘇丹和委內瑞拉等國的所有經費。

這份報告根據對數十名外交官、專家及聯合國官員的訪談，以及對2019年至2024年間聯合國公開與內部文件的檢視所撰寫。