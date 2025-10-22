快訊

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

黃金暴跌逾6％創12年最大跌幅！鄉民炸鍋：「避險變風險」還是絕佳買點？

報告：中俄等國5年來 屢次阻擋聯合國人權經費

中央社／ 日內瓦21日綜合外電報導

根據非營利組織國際人權服務社的報告，由中國和俄羅斯領導的一小群國家，在過去5年間多次試圖阻擋聯合國人權相關工作的資金。

路透社報導，報告指出，曾有提議大幅削減聯合國人權辦公室預算，甚至取消部分聯合國調查的資金，報告稱此舉是對預算流程武器化。

雖然這些在聯合國閉門會議中的嘗試未能成功，但報告撰稿人表示擔憂，因為此時聯合國正面臨財務危機，且美國總統川普政府逐步退出多邊主義。

這份名為「聯合國預算之爭」（Budget Battles at theUN）、長達97頁報告的撰稿人之一達特（AngeliDatt）表示：「中國與俄羅斯提出的提案明顯是為了削弱聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）。」

中國和俄羅斯駐聯合國代表團未立即做出回應。

國際人權服務社（International Service for HumanRights）負責中國和拉丁美洲事務的專案經理大衛（Raphael Viana David）表示，這些提案開創危險的先例，凸顯出「將不干涉內政置於人權之上」的趨勢。

美國曾是日內瓦聯合國人權理事會（Human RightsCouncil）中最積極的成員之一，但在川普政府領導下選擇退出，聲稱該機構偏袒反對以色列的立場。

報告指出：「這將在聯合國進行關鍵結構性改革之際，為中國與俄羅斯在預算流程中施加更多影響力騰出空間。」

報告所附的動議摘要表明，中國和俄羅斯2021年聯手提出一項提案，要求切斷對日內瓦人權理事會所設約17項專案的所有資金來源。

由中國、俄羅斯等國在2024年支持的另一項提案，旨在停止撥付用於調查伊朗、北韓、烏克蘭、白俄羅斯、厄利垂亞、蘇丹和委內瑞拉等國的所有經費。

這份報告根據對數十名外交官、專家及聯合國官員的訪談，以及對2019年至2024年間聯合國公開與內部文件的檢視所撰寫。

聯合國 人權 白俄羅斯

延伸閱讀

人道大國的形象轉彎？瑞典右傾政府減少援助預算的利與弊

終結俄烏戰爭 傳歐洲與烏克蘭聯手制定12點和平方案

國防部：軍審法修正兼顧人權與軍紀 已報政院審查

籃球／聯合國軍團5人應戰 德國小帥哥偶像是SGA

相關新聞

哈瑪斯再歸還2人質遺體 2人身分都已確認

以色列軍方今天表示，昨天從加薩交還的兩具人質遺體，身分已確認為札爾曼諾維奇（Aryeh Zalmanovich）與阿達爾...

高市早苗當選日本首相 安倍昭惠：先生會為她加油

自民黨總裁高市早苗昨天當選日本首位女性首相。前日本首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今天到高雄紅毛港保安堂的安倍銅像獻花，相信在天...

APEC前夕北韓射彈 金正恩對談判態度開放但有條件

北韓今天發射多枚彈道飛彈，為數個月以來首見，距離美國總統川普等多國領袖赴南韓參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會僅剩一週

盼「在世界中心綻放光彩」！日相高市28日與川普談「自由開放的印太」

日本新任內閣官房長官木原稔22日召開記者會宣布，美國總統川普將於27日至29日訪問日本。

北韓射彈道飛彈 日相高市早苗改變行程聽報告

南韓軍方宣布，北韓今天上午朝東發射彈道飛彈。昨天剛就任日相的高市早苗表示，自己因此改變行程聽取報告，而飛彈未飛到日本領海...

趁人之危？美國擬援阿根廷1.2兆元 川普政府藉機施壓限縮中國大陸影響力

《華爾街日報》21日獨家披露，美國政府與華爾街銀行正籌劃對陷入危機的阿根廷提供高達400億美元（約台幣1兆24億元）救助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。