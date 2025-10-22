哈瑪斯再歸還2人質遺體 2人身分都已確認

快訊

中央社／ 耶路撒冷22日綜合外電報導
圖為日前哈瑪斯武裝人員戒護紅十字會執行的人質遺體交還。路透
以色列軍方今天表示，昨天從加薩交還的兩具人質遺體，身分已確認為札爾曼諾維奇（Aryeh Zalmanovich）與阿達爾（Tamir Adar）。

根據以軍聲明，85歲的札爾曼諾維奇被從尼爾奧茲（Nir Oz）擄走後，在囚禁期間遭到殺害。

38歲的阿達爾則是在2023年10月7日哈瑪斯攻擊當天，為保衛尼爾奧茲作戰時喪生，遺體隨後被帶走。

根據協議內容，哈瑪斯應於10月13日前交還所有人質，包括生者與死者。

雖然20名生還人質按時獲釋，哈瑪斯方面表示，由於超過兩年的戰爭摧毀了整個加薩地區，找尋遺體面臨後勤困難，導致未能按時完成遺體交還。

遺體 哈瑪斯 人質

