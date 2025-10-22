泰前總理貝東塔辭去為泰黨黨魁 盼推動黨內重組

快訊

中央社／ 曼谷22日專電

泰國總理貝東塔今天宣布辭去為泰黨黨魁職務，並稱此舉是為了為泰黨在下屆大選前全面重組。她透過聲明表示，做此決定是為了推動政黨進行全面重組，以提升競爭力，進而領導國家。

泰國前總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）是爭議性富豪、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的么女，她曾是泰國最年輕總理。

今年6月，貝東塔與柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）通話錄音遭洩露到網路上，憲法法院7月受理彈劾貝東塔的請願書後，暫停她的總理職務，並在8月29日裁定裁決貝東塔違反道德標準，解除她的職務。

貝東塔今天在她的官方臉書宣布辭去為泰黨黨魁職務，她指出，她的辭職將啟動政黨的全面重組，聲明寫道，「今天，我決定辭去為泰黨黨魁職務，這是為了展開為泰黨重組，以全新的願景和勇氣，真正為了人民的利益，推動黨內改革」。

她表示，為泰黨作為國家的主要政黨之一，為泰黨重組必須盡快開始。因此，我選擇辭去黨魁職務，以便讓黨自由且徹底地重新改變。

貝東塔說，儘管辭去黨魁職務，但她仍是「為泰黨的一員，也是為泰黨大家庭的領袖，並將與所有人攜手為為泰黨開創一個新時代」。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，為泰黨秘書長索拉翁（Sorawong Thienthong）告訴記者，貝東塔召集所有為泰黨黨員和議員開會，解釋她辭職的原因。

他說，貝東塔辭職是一種犧牲，這是為了拯救黨，並防止她的經歷未來被當作政治攻擊的工具。

泰國「鮮新聞」（Khaosod）指出，貝東塔宣布辭職前曾表示為泰黨下任總理候選人不會是戴克辛家族的人，「這標誌著為泰黨和泰國政壇的歷史性改變」。戴克辛因不當逃避服刑，9月遭裁定須重新入獄服刑1年。

泰國政府曾表示，解散國會的日期暫定為明年1月31日，大選和公投則會緊接在3月29日舉行。

