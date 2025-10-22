高市早苗當選日本首相 安倍昭惠：先生會為她加油

自民黨總裁高市早苗昨天當選日本首位女性首相。前日本首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今天到高雄紅毛港保安堂的安倍銅像獻花，相信在天國的先生也會為高市早苗加油。

安倍昭惠上午率日本安倍後援會成員150人，在高雄市長陳其邁等人陪同下，前往高雄紅毛港保安堂的安倍晉三銅像前獻花致意。安倍昭惠第一位完成獻花，隨後現場眾人陸續到銅像前獻花。見此情景，安倍昭惠神色哀傷，頻頻拭淚。

在獻花儀式完成後，安倍昭惠致詞表示，先生過世已超過3年，每次她來台灣，大家都非常歡迎她，「都把我當成自己人一樣歡迎，我想我先生會非常開心」。

安倍昭惠說，非常可惜，在日本還沒有安倍晉三的銅像，但是高雄已經有了銅像。今天有非常多日本的好朋友們一起來高雄，來看先生的銅像以及獻花，「我現在在這裡有感覺，我的先生好像有在這裡跟大家說謝謝」。

安倍昭惠並表示，自己這次的訪問，是在很久以前就決定的行程，但是昨天高市早苗當選首相，「我剛剛有在銅像前跟先生報告安倍的後任者、高市早苗大臣當選的事，我想在天國的先生也會為高市早苗大臣加油」。

安倍昭惠說，高市早苗是日本第1位女性首相，現在當了首相之後，可能沒有辦法輕易到台灣。但她自己會與在座各位繼續為促進及保持台日關係友好而努力。

保安堂主委張吉雄致詞表示，台灣跟日本不只是兄弟，更是一家人；請安倍夫人把保安堂當作自己的家，當這裡的主人。在參訪結束後，保安堂並在廟前擺席宴請安倍昭惠一行，讓日本客人體驗台灣特有的辦桌文化。