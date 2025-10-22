快訊

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

黃金暴跌逾6％創12年最大跌幅！鄉民炸鍋：「避險變風險」還是絕佳買點？

高市早苗當選日本首相 安倍昭惠：先生會為她加油

中央社／ 高雄22日電
新當選的日本首相高市早苗。美聯社
新當選的日本首相高市早苗。美聯社

自民黨總裁高市早苗昨天當選日本首位女性首相。前日本首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今天到高雄紅毛港保安堂的安倍銅像獻花，相信在天國的先生也會為高市早苗加油。

安倍昭惠上午率日本安倍後援會成員150人，在高雄市長陳其邁等人陪同下，前往高雄紅毛港保安堂的安倍晉三銅像前獻花致意。安倍昭惠第一位完成獻花，隨後現場眾人陸續到銅像前獻花。見此情景，安倍昭惠神色哀傷，頻頻拭淚。

在獻花儀式完成後，安倍昭惠致詞表示，先生過世已超過3年，每次她來台灣，大家都非常歡迎她，「都把我當成自己人一樣歡迎，我想我先生會非常開心」。

安倍昭惠說，非常可惜，在日本還沒有安倍晉三的銅像，但是高雄已經有了銅像。今天有非常多日本的好朋友們一起來高雄，來看先生的銅像以及獻花，「我現在在這裡有感覺，我的先生好像有在這裡跟大家說謝謝」。

安倍昭惠並表示，自己這次的訪問，是在很久以前就決定的行程，但是昨天高市早苗當選首相，「我剛剛有在銅像前跟先生報告安倍的後任者、高市早苗大臣當選的事，我想在天國的先生也會為高市早苗大臣加油」。

安倍昭惠說，高市早苗是日本第1位女性首相，現在當了首相之後，可能沒有辦法輕易到台灣。但她自己會與在座各位繼續為促進及保持台日關係友好而努力。

保安堂主委張吉雄致詞表示，台灣跟日本不只是兄弟，更是一家人；請安倍夫人把保安堂當作自己的家，當這裡的主人。在參訪結束後，保安堂並在廟前擺席宴請安倍昭惠一行，讓日本客人體驗台灣特有的辦桌文化。

安倍晉三 日本 高市早苗

延伸閱讀

北韓射彈道飛彈 日相高市早苗改變行程聽報告

女力出頭 高市早苗當選日相 新內閣名單出爐 包含十個新面孔、兩名女閣員

學者：高市早苗財政更趨擴張性

高市早苗繼承安倍路線 對陸強硬

相關新聞

哈瑪斯再歸還2人質遺體 2人身分都已確認

以色列軍方今天表示，昨天從加薩交還的兩具人質遺體，身分已確認為札爾曼諾維奇（Aryeh Zalmanovich）與阿達爾...

高市早苗當選日本首相 安倍昭惠：先生會為她加油

自民黨總裁高市早苗昨天當選日本首位女性首相。前日本首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今天到高雄紅毛港保安堂的安倍銅像獻花，相信在天...

APEC前夕北韓射彈 金正恩對談判態度開放但有條件

北韓今天發射多枚彈道飛彈，為數個月以來首見，距離美國總統川普等多國領袖赴南韓參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會僅剩一週

盼「在世界中心綻放光彩」！日相高市28日與川普談「自由開放的印太」

日本新任內閣官房長官木原稔22日召開記者會宣布，美國總統川普將於27日至29日訪問日本。

北韓射彈道飛彈 日相高市早苗改變行程聽報告

南韓軍方宣布，北韓今天上午朝東發射彈道飛彈。昨天剛就任日相的高市早苗表示，自己因此改變行程聽取報告，而飛彈未飛到日本領海...

趁人之危？美國擬援阿根廷1.2兆元 川普政府藉機施壓限縮中國大陸影響力

《華爾街日報》21日獨家披露，美國政府與華爾街銀行正籌劃對陷入危機的阿根廷提供高達400億美元（約台幣1兆24億元）救助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。