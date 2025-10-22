泰總理將訪新加坡 星外長：國際動盪但夥伴關係穩固

泰國總理阿努廷9月當選總理，新加坡媒體報導，他將於下個月到訪星國。新加坡外交部長維文指出，面對當前動盪的國際局勢，星泰兩國相互信任、互補，以及同樣聚焦務實成果的夥伴關係基礎依然穩固。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）今天與到訪的泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow），主持第15屆新加坡泰國公共服務交流計畫（Thailand-Singapore Civil Service Exchange Programme, CSEP）開幕儀式。

聯合早報報導，這是新加坡首次接待泰國新任政府高層官員。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）將在下個月對新加坡展開訪問。阿努廷9月初在國會最大黨、反對黨人民黨（People's Party）的支持下當選總理。

今年是新加坡與泰國建交60週年，維文指出，面對當前動盪的國際局勢，星泰兩國相互信任、互補以及同樣聚焦務實成果的夥伴關係基礎依然穩固。

維文呼籲兩國官員繼續合作應對當前挑戰，「很高興兩國的機構正在就應對網路詐騙、適應氣候變化和保障糧食安全等領域的合作展開討論」。

希哈薩表示，當今生活在不穩定的時代，面對接踵而來的危機，國際合作模式也和從前不同、規則不再受尊重，因此彼此尤其需要和夥伴一同應對共同挑戰。

報導指出，1998年啟動的CSEP是星泰兩國加強公務員交流的重要雙邊平台，今年是新加坡時隔8年後再次主辦這項交流計畫，兩國近100名政府官員參與。

阿努廷日前表示，泰國經濟落後越南簡直是場「惡夢」，他主持經濟內閣會議時指出，將實施快速刺激消費和長期有效的措施。但學者分析，泰國經濟結構問題長期拖累成長，短期刺激恐難奏效，根本問題仍是政局不穩。