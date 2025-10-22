神叫孤獨的有家 定「孤兒主日」關懷弱勢
照顧弱勢孤兒，教會也要付出心力！世界無孤兒組織 (WWO) 長期推動弱勢者關懷事工，並將於11月9日舉辦「2025孤兒主日」，呼籲全球教會為孤兒、弱勢兒童和家庭採取行動。對此，該組織特別設計「孤兒主日工具包」，以幫助教會落實孤兒關懷工作。
2025孤兒主日
《世界無孤兒組織》將11月9日訂為「2025孤兒主日」(Orphan Sunday 2025)，並呼籲全球教會為孤兒、弱勢兒童和家庭採取行動。
今年主題是「為孩子和堅強的家庭，攜手共進」，並以詩篇68:6「神使孤獨的人有家」為主題經文，邀請教會團結起來服事弱勢。
事實上，教會長期肩負照顧孤兒和弱勢兒童的使命，並以神的愛滿足他們的生活所需。對此，教會蒙召應透過建立事工項目，重視孤兒的身心健康和成長，以此來反映神的心意。
世界孤兒組織首席協調員弗里森強調，教會要攜手努力，除了確保每個孩子都能在安全、充滿愛的家庭中成長，也要帶來希望、愛和真正的支持，從而建立持久性的改變。
孤兒主日工具包
《基督日報》報導，據聯合國兒童基金會統計，全球有超過1.4億兒童失去父母，他們通常稱為「單親孤兒」或「雙親孤兒」，並面臨著缺乏教育、醫療保健和情感支持等困境。
為應對日益嚴重的孤兒危機，世界孤兒組織等非營利組織正在動員全球教會採取行動，並設計包含禱告指南、靈修文章和創意活動的「孤兒主日工具包」，以幫助教會落實孤兒關懷工作。
