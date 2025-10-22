快訊

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

黃金暴跌逾6％創12年最大跌幅！鄉民炸鍋：「避險變風險」還是絕佳買點？

神叫孤獨的有家 定「孤兒主日」關懷弱勢

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
世界無孤兒組織 (WWO) 將於11月9日舉辦「2025孤兒主日」。（Photo by ‪Salah Darwish on Unsplash under C.C License）
世界無孤兒組織 (WWO) 將於11月9日舉辦「2025孤兒主日」。（Photo by ‪Salah Darwish on Unsplash under C.C License）

照顧弱勢孤兒，教會也要付出心力！世界無孤兒組織 (WWO) 長期推動弱勢者關懷事工，並將於11月9日舉辦「2025孤兒主日」，呼籲全球教會為孤兒、弱勢兒童和家庭採取行動。對此，該組織特別設計「孤兒主日工具包」，以幫助教會落實孤兒關懷工作。

2025孤兒主日

世界無孤兒組織》將11月9日訂為「2025孤兒主日」(Orphan Sunday 2025)，並呼籲全球教會為孤兒、弱勢兒童和家庭採取行動。

今年主題是「為孩子和堅強的家庭，攜手共進」，並以詩篇68:6「神使孤獨的人有家」為主題經文，邀請教會團結起來服事弱勢。

事實上，教會長期肩負照顧孤兒和弱勢兒童的使命，並以神的愛滿足他們的生活所需。對此，教會蒙召應透過建立事工項目，重視孤兒的身心健康和成長，以此來反映神的心意。

世界孤兒組織首席協調員弗里森強調，教會要攜手努力，除了確保每個孩子都能在安全、充滿愛的家庭中成長，也要帶來希望、愛和真正的支持，從而建立持久性的改變。

孤兒主日工具包

基督日報》報導，據聯合國兒童基金會統計，全球有超過1.4億兒童失去父母，他們通常稱為「單親孤兒」或「雙親孤兒」，並面臨著缺乏教育、醫療保健和情感支持等困境。

為應對日益嚴重的孤兒危機，世界孤兒組織等非營利組織正在動員全球教會採取行動，並設計包含禱告指南、靈修文章和創意活動的「孤兒主日工具包」，以幫助教會落實孤兒關懷工作。

【更多精采內容，詳見

事工

延伸閱讀

全球宗教自由威脅增 AI加劇中國大陸、北韓等國迫害

狂粉暴走闖電視台 王瞳遭威脅：打死她陪艾成

教宗首次會見「天主教性侵案」受害者 教廷挨批救濟慢

中國打壓錫安教會 魯比歐喊話放人

相關新聞

哈瑪斯再歸還2人質遺體 2人身分都已確認

以色列軍方今天表示，昨天從加薩交還的兩具人質遺體，身分已確認為札爾曼諾維奇（Aryeh Zalmanovich）與阿達爾...

高市早苗當選日本首相 安倍昭惠：先生會為她加油

自民黨總裁高市早苗昨天當選日本首位女性首相。前日本首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今天到高雄紅毛港保安堂的安倍銅像獻花，相信在天...

APEC前夕北韓射彈 金正恩對談判態度開放但有條件

北韓今天發射多枚彈道飛彈，為數個月以來首見，距離美國總統川普等多國領袖赴南韓參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會僅剩一週

盼「在世界中心綻放光彩」！日相高市28日與川普談「自由開放的印太」

日本新任內閣官房長官木原稔22日召開記者會宣布，美國總統川普將於27日至29日訪問日本。

北韓射彈道飛彈 日相高市早苗改變行程聽報告

南韓軍方宣布，北韓今天上午朝東發射彈道飛彈。昨天剛就任日相的高市早苗表示，自己因此改變行程聽取報告，而飛彈未飛到日本領海...

趁人之危？美國擬援阿根廷1.2兆元 川普政府藉機施壓限縮中國大陸影響力

《華爾街日報》21日獨家披露，美國政府與華爾街銀行正籌劃對陷入危機的阿根廷提供高達400億美元（約台幣1兆24億元）救助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。