聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本首相高市早苗22日在東京首相官邸回答記者提問。法新社
日本新任內閣官房長官木原稔22日召開記者會宣布，美國總統川普將於27日至29日訪問日本。

共同社報導，木原表示，川普訪日期間將會見德仁天皇，並與剛就任的首相高市早苗舉行會談，首腦會談預計安排在28日。這是川普二度入主白宮以來首度訪日，形式為「公務訪問」。

這將是高市與川普首次面對面的會談，雙方預計將針對北韓核武與飛彈開發、中國在海洋的擴張行動等議題交換意見，並確認在日本安全環境日益嚴峻下的日美團結。木原指出，會談的主題將包括進一步強化日美同盟，以及推進「自由開放的印太地區」。

NHK報導，高市22日上午在首相官邸接受採訪時提到北韓今早發射彈道飛彈。她表示：「為了保護國民的生命，危機管理對本內閣而言是非常重要的課題。我們將以比以往更強烈的緊迫感，迅速進行應對。」

高市談及接下來的外交行程時指出，東協相關峰會及美國川普到訪，對日本都具有重大意義。她說：「我們希望重振在世界中心綻放光彩的日本外交，加深與各國首腦的交誼，建立信任關係，並明確向世界傳達日本希望實現的國家定位。」

日本 川普 彈道飛彈

相關新聞

李在明就任後首次、APEC前夕！南韓軍方：北韓發射彈道飛彈

南韓軍方22日表示，北韓向東海發射至少一枚型號不明的彈道飛彈。

羅浮宮「7分鐘大劫案」財損近32億元！求償無門內情曝光

法國巴黎羅浮宮19日上演數十年來最戲劇性的「7分鐘珠寶大劫案」，劫匪利用館外施工工地的升降平台破窗闖入後，砸開展示櫃洗劫...

APEC前夕北韓射彈 金正恩對談判態度開放但有條件

北韓今天發射多枚彈道飛彈，為數個月以來首見，距離美國總統川普等多國領袖赴南韓參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會僅剩一週

盼「在世界中心綻放光彩」！日相高市28日與川普談「自由開放的印太」

日本新任內閣官房長官木原稔22日召開記者會宣布，美國總統川普將於27日至29日訪問日本。

北韓射彈道飛彈 日相高市早苗改變行程聽報告

南韓軍方宣布，北韓今天上午朝東發射彈道飛彈。昨天剛就任日相的高市早苗表示，自己因此改變行程聽取報告，而飛彈未飛到日本領海...

趁人之危？美國擬援阿根廷1.2兆元 川普政府藉機施壓限縮中國大陸影響力

《華爾街日報》21日獨家披露，美國政府與華爾街銀行正籌劃對陷入危機的阿根廷提供高達400億美元（約台幣1兆24億元）救助...

