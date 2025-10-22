盼「在世界中心綻放光彩」！日相高市28日與川普談「自由開放的印太」

日本新任內閣官房長官木原稔22日召開記者會宣布，美國總統川普將於27日至29日訪問日本。

共同社報導，木原表示，川普訪日期間將會見德仁天皇，並與剛就任的首相高市早苗舉行會談，首腦會談預計安排在28日。這是川普二度入主白宮以來首度訪日，形式為「公務訪問」。

這將是高市與川普首次面對面的會談，雙方預計將針對北韓核武與飛彈開發、中國在海洋的擴張行動等議題交換意見，並確認在日本安全環境日益嚴峻下的日美團結。木原指出，會談的主題將包括進一步強化日美同盟，以及推進「自由開放的印太地區」。

NHK報導，高市22日上午在首相官邸接受採訪時提到北韓今早發射彈道飛彈。她表示：「為了保護國民的生命，危機管理對本內閣而言是非常重要的課題。我們將以比以往更強烈的緊迫感，迅速進行應對。」

高市談及接下來的外交行程時指出，東協相關峰會及美國川普到訪，對日本都具有重大意義。她說：「我們希望重振在世界中心綻放光彩的日本外交，加深與各國首腦的交誼，建立信任關係，並明確向世界傳達日本希望實現的國家定位。」