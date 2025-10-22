秘魯首都再宣布30天緊急狀態 軍警聯手打擊犯罪

秘魯總統赫里（Jose Jeri）今天宣布，首都利馬及鄰近卡要省（Callao）將自午夜零時起，實施30天緊急狀態，以因應日益嚴重的犯罪問題。

赫里在電視談話中表示，這項措施已獲內閣會議通過，並授權軍方與警方合力維護公共秩序。他並未進一步說明具體細節。

赫里說：「我們將從被動防禦轉為主動出擊，要對抗犯罪，這場戰鬥將有助我們國家和平、社會安寧，並重獲民眾信任。」

上週，秘魯相關地區爆發抗議活動，造成1人死亡、逾100人受傷。

在前總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）遭罷黜後，赫里本月初就任新總統。他上週公布成立新內閣，強調打擊犯罪列為施政首要目標。

赫里最近也面臨來自民間團體與「Z世代」年輕人的首次大規模抗議，要求政府針對治安惡化採取積極行動。

這次並非秘魯首次針對安全危機宣布緊急狀態。今年3月，前總統博魯阿爾特也曾下令實施為期30天緊急措施，但分析人士與安全專家指出，重覆發布緊急狀態命令，並未能有效減少犯罪。