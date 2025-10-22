快訊

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

整理包／國內疑爆非洲豬瘟疫情！到底多可怕…11大QA一次看

秘魯首都再宣布30天緊急狀態 軍警聯手打擊犯罪

中央社／ 利馬21日綜合外電報導

秘魯總統赫里（Jose Jeri）今天宣布，首都利馬及鄰近卡要省（Callao）將自午夜零時起，實施30天緊急狀態，以因應日益嚴重的犯罪問題。

赫里在電視談話中表示，這項措施已獲內閣會議通過，並授權軍方與警方合力維護公共秩序。他並未進一步說明具體細節。

赫里說：「我們將從被動防禦轉為主動出擊，要對抗犯罪，這場戰鬥將有助我們國家和平、社會安寧，並重獲民眾信任。」

上週，秘魯相關地區爆發抗議活動，造成1人死亡、逾100人受傷。

在前總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）遭罷黜後，赫里本月初就任新總統。他上週公布成立新內閣，強調打擊犯罪列為施政首要目標。

赫里最近也面臨來自民間團體與「Z世代」年輕人的首次大規模抗議，要求政府針對治安惡化採取積極行動。

這次並非秘魯首次針對安全危機宣布緊急狀態。今年3月，前總統博魯阿爾特也曾下令實施為期30天緊急措施，但分析人士與安全專家指出，重覆發布緊急狀態命令，並未能有效減少犯罪。

緊急狀態 秘魯 內閣

延伸閱讀

川普再掀爭議 傳向司法部求償聯邦調查損失

立陶宛國防部非公開簡報惹議 部長請辭待總統裁示

總統：台美談判會有好進展 強調未涉及匯率議題

賴總統致賀高市早苗當選首相 期待深化合作

相關新聞

哈瑪斯再歸還2人質遺體 2人身分都已確認

以色列軍方今天表示，昨天從加薩交還的兩具人質遺體，身分已確認為札爾曼諾維奇（Aryeh Zalmanovich）與阿達爾...

高市早苗當選日本首相 安倍昭惠：先生會為她加油

自民黨總裁高市早苗昨天當選日本首位女性首相。前日本首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今天到高雄紅毛港保安堂的安倍銅像獻花，相信在天...

APEC前夕北韓射彈 金正恩對談判態度開放但有條件

北韓今天發射多枚彈道飛彈，為數個月以來首見，距離美國總統川普等多國領袖赴南韓參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會僅剩一週

盼「在世界中心綻放光彩」！日相高市28日與川普談「自由開放的印太」

日本新任內閣官房長官木原稔22日召開記者會宣布，美國總統川普將於27日至29日訪問日本。

北韓射彈道飛彈 日相高市早苗改變行程聽報告

南韓軍方宣布，北韓今天上午朝東發射彈道飛彈。昨天剛就任日相的高市早苗表示，自己因此改變行程聽取報告，而飛彈未飛到日本領海...

趁人之危？美國擬援阿根廷1.2兆元 川普政府藉機施壓限縮中國大陸影響力

《華爾街日報》21日獨家披露，美國政府與華爾街銀行正籌劃對陷入危機的阿根廷提供高達400億美元（約台幣1兆24億元）救助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。