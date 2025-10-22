快訊

藝人閃兵案！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

APEC前夕北韓射彈 金正恩對談判態度開放但有條件

中央社／ 首爾22日綜合外電報導
金正恩。歐新社
金正恩。歐新社

北韓今天發射多枚彈道飛彈，為數個月以來首見，距離美國總統川普等多國領袖赴南韓參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會僅剩一週。

南韓聯合參謀本部指出，他們「偵測到數枚疑似短程彈道飛彈發射」。

軍方表示，這些飛彈於當地時間今天上午8時10分從黃海北道中和（Junghwa）地區發射。

這是南韓總統李在明6月就任以來，北韓首次進行此類發射。

川普預定10月29日抵達南韓，參加APEC峰會。他已表示希望能與北韓領導人金正恩會面，可能就在今年內，這將是他在首個總統任期內數次會晤金正恩後再次相會。

北韓官媒表示，金正恩對未來談判「持開放態度」，但前提是美國必須放棄「妄想的」要求，即要求平壤放棄核武庫。

北韓本月稍早閱兵時展示其所稱「最強大的」洲際彈道飛彈，俄羅斯與中國高層官員也出席觀禮。

平壤當時宣稱，新型「火星-20型」飛彈的打擊範圍「無邊無際」。

彈道飛彈 北韓 南韓

延伸閱讀

羞辱性接見？李強出訪北韓會見金正恩 學者這樣看「座位安排」

金正恩北韓邊境蓋「長城」！衛星影像曝光壯觀反戰車防線

習近平電賀金正恩 李強率團訪平壤 中朝關係再升溫

北韓黨慶閱兵新型ICBM「火星20」亮相 金正恩在中俄前秀核肌肉

相關新聞

李在明就任後首次、APEC前夕！南韓軍方：北韓發射彈道飛彈

南韓軍方22日表示，北韓向東海發射至少一枚型號不明的彈道飛彈。

羅浮宮「7分鐘大劫案」財損近32億元！求償無門內情曝光

法國巴黎羅浮宮19日上演數十年來最戲劇性的「7分鐘珠寶大劫案」，劫匪利用館外施工工地的升降平台破窗闖入後，砸開展示櫃洗劫...

APEC前夕北韓射彈 金正恩對談判態度開放但有條件

北韓今天發射多枚彈道飛彈，為數個月以來首見，距離美國總統川普等多國領袖赴南韓參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會僅剩一週

盼「在世界中心綻放光彩」！日相高市28日與川普談「自由開放的印太」

日本新任內閣官房長官木原稔22日召開記者會宣布，美國總統川普將於27日至29日訪問日本。

北韓射彈道飛彈 日相高市早苗改變行程聽報告

南韓軍方宣布，北韓今天上午朝東發射彈道飛彈。昨天剛就任日相的高市早苗表示，自己因此改變行程聽取報告，而飛彈未飛到日本領海...

趁人之危？美國擬援阿根廷1.2兆元 川普政府藉機施壓限縮中國大陸影響力

《華爾街日報》21日獨家披露，美國政府與華爾街銀行正籌劃對陷入危機的阿根廷提供高達400億美元（約台幣1兆24億元）救助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。