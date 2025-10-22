APEC前夕北韓射彈 金正恩對談判態度開放但有條件
北韓今天發射多枚彈道飛彈，為數個月以來首見，距離美國總統川普等多國領袖赴南韓參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會僅剩一週。
南韓聯合參謀本部指出，他們「偵測到數枚疑似短程彈道飛彈發射」。
軍方表示，這些飛彈於當地時間今天上午8時10分從黃海北道中和（Junghwa）地區發射。
這是南韓總統李在明6月就任以來，北韓首次進行此類發射。
川普預定10月29日抵達南韓，參加APEC峰會。他已表示希望能與北韓領導人金正恩會面，可能就在今年內，這將是他在首個總統任期內數次會晤金正恩後再次相會。
北韓官媒表示，金正恩對未來談判「持開放態度」，但前提是美國必須放棄「妄想的」要求，即要求平壤放棄核武庫。
北韓本月稍早閱兵時展示其所稱「最強大的」洲際彈道飛彈，俄羅斯與中國高層官員也出席觀禮。
平壤當時宣稱，新型「火星-20型」飛彈的打擊範圍「無邊無際」。
