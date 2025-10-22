趁人之危？美國擬援阿根廷1.2兆元 川普政府藉機施壓限縮中國大陸影響力

《華爾街日報》21日獨家披露，美國政府與華爾街銀行正籌劃對陷入危機的阿根廷提供高達400億美元（約台幣1兆24億元）救助計畫之際，川普政府也在敦促布宜諾斯艾利斯限制中國大陸在當地的影響力。

中國是阿根廷的第二大貿易夥伴，僅次於巴西，也是阿國農產品最大買家。美國財政部長貝森特最近幾周曾與阿根廷經濟部長卡普托（Luis Caputo）交談，討論限制中國獲取阿國資源的能力，其中包括關鍵礦產。

知情人士透露，雙方對話重點一直是鼓勵阿根廷限縮中國日益增長的影響力。他們還討論了擴大美國獲取阿國鈾供應的權利。

此外，中國在阿根廷的電信和網路市場占據重要地位。當地電信巨頭阿根廷電信（Telecom Argentina）最近同意接受中國銀行（Bank of China）的7400萬美元貸款。中國科技公司華為（Huawei）也在阿根廷經營5G行動網路業務。美方官員則試圖通過鼓勵阿根廷領導人與美國公司達成協議，以促進基礎設施計畫及電信等關鍵行業的投資，從而對抗中方的影響力。

知情人士透露，美國財政部官員告訴阿根廷高層官員，他們希望美國公司能成為阿根廷電信和網路產業的主要供應商，而非與中國有關聯的公司。然而，阿根廷似乎並不急於疏遠中國。總統米雷伊最近接受電視採訪時否認政府會切斷與中國的關係，並表示川普政府並未要求他這麼做。

他在回答有關阿根廷可能放棄與中國關係的提問時說：「不，不，這不是真的。」

如果中國被排除在阿根廷之外，將使華府在與北京日益緊張的貿易關係中獲得優勢。美國財政部發言人表示：「穩定阿根廷就是『美國優先』。一個強大且穩定的阿根廷有助於鞏固繁榮的西半球，這明確符合美國的戰略利益。」阿根廷財政部發言人拒絕評論，米雷伊的發言人沒有回應。

今年1-9月，中國未向美國購買大豆，轉而向巴西及阿根廷採購；其中由阿根廷進口117萬噸，較去年同期暴增91.5%，占進口比重也提升到9%。