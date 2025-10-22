遭川普當面嗆不喜歡 澳總理力挺駐美大使陸克文

快訊

中央社／ 雪梨22日綜合外電報導

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）稱駐美大使陸克文（KevinRudd）表現「非常出色」，並將美國總統川普關於不喜歡陸克文的言論，形容為帶有「玩笑」性質。

路透社報導，川普（Donald Trump）昨天在華府記者會上稱他不喜歡陸克文後，澳洲主要的保守派反對黨呼籲撤換曾擔任總理的陸克文。

當時有澳洲記者問川普，對於陸克文過去在社群媒體上批評他有何看法，並告訴他陸克文正坐在他對面。川普回應說：「我也不喜歡你，而且我大概永遠都不會喜歡你。」

艾班尼斯表示，川普後來跟陸克文說「一切都過去了」。

艾班尼斯今天在華盛頓接受澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）訪問時說：「這本來就是個輕鬆的玩笑。」他補充說：「陸克文說，『喔，抱歉過去講了那些話』，然後他們就翻篇了。」

曾任陸克文副手的艾班尼斯，讚揚陸克文爭取美國國會支持澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）核潛艦協議以及籌備與川普的首場高峰會。澳洲已將次峰會評為成功。

艾班尼斯在華盛頓向媒體表示：「陸克文擔任大使，表現非常出色。」

陸克文曾在2020年稱川普是「史上最具破壞性的總統」，但在獲任命為大使時將相關貼文從社群媒體刪除。

陸克文於2007年以通曉中文與進步派形象贏得總理大選，帶領中間偏左的工黨（Labor Party）經歷10年在野後重返執政。他於2010年遭黨內罷免，但在2013年又短暫回鍋擔任總理。

2024年美國總統大選競選期間，川普接受英國右翼民粹政治人物法拉吉（Nigel Farage）電視訪問時，被問到陸克文的社群媒體貼文，稱陸克文「有點令人討厭」。

這番言論使得在今年大選慘敗的澳洲反對黨自由黨（Liberal Party）再次呼籲，一旦川普重返白宮，應撤換陸克文。

